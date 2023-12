Nuwe tegniek vir die bewaring van hoendersperm bied opwindende geleenthede vir pluimveeteelt

Navorsers aan die Universiteit van Tsukuba het 'n baanbrekende ontdekking op die gebied van voëlreproduksie gemaak. Hul innoverende verkoelde bergingstegnologie het die potensiaal om die bevrugtingskapasiteit van hoendersperm uit te brei, wat pluimveeteelt en genetiese bewaring revolusioneer.

Tradisioneel is verkoelde berging gebruik om voëlsperms veilig te stoor vir kunsmatige inseminasie. Die lae temperature beskadig egter dikwels die spermselle, wat hul bevrugtingskapasiteit binne 'n kort tydperk verminder. Dit het die doeltreffendheid van hierdie preserveringsmetode vir hoenders beperk, wat binne 'n kwessie van ure verswakkende spermkwaliteit ondervind.

Die span by die Universiteit van Tsukuba het probeer om die onderliggende oorsake van hierdie vinnige afname in vrugbaarheid in verkoelde hoendersperm te ondersoek. Hulle het ontdek dat die aantasting die gevolg is van kalsiumione wat die spermselle binnegaan tydens berging. Deur met kalsiumcheleerders te eksperimenteer om hierdie ione te verwyder, kon die navorsers die skade omkeer en die sperm se bevrugtingsfunksies heraktiveer.

In vivo vrugbaarheidstoetse het bevestig dat hierdie nuwe tegniek die lewensvatbaarheid van verkoelde hoendersperm tot meer as drie dae kan verleng, wat vorige bergingstydperke oorskry. Die navorsers het ook bevind dat die verwydering van kalsiumione 'n beduidende impak op die energiemetabolisme-dinamika van die sperm gehad het, wat 'n dormante toestand veroorsaak wat gekenmerk word deur hipoksie, verlaagde pH en intermitterende beweeglikheid.

Hierdie baanbrekende ontdekking het verreikende implikasies vir die pluimveeteelbedryf. Dit skep geleenthede vir koste-effektiewe en doeltreffende voortplantingsmetodes vir skaars genetiese hulpbronne, en dra sodoende by tot die behoud van biodiversiteit in pluimveespesies. Boonop kan die verlengde bergingsduur wat deur hierdie tegniek aangebied word, die doeltreffendheid van kunsmatige inseminasieprogramme verbeter en algehele telingsukseskoerse verbeter.

Alhoewel verdere navorsing en verfyning van hierdie nuwe tegnologie nodig is, verteenwoordig dit 'n groot deurbraak op die gebied van voëlreproduksie. Met hierdie innovasie het die Universiteit van Tsukuba-navorsers ons begrip van die fundamentele meganismes wat spermvrugbaarheid reguleer gevorder en het die weg gebaan vir opwindende ontwikkelings in pluimveeteelt.