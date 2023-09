Kan Starfield 60 FPS op Xbox Series X bereik? Digitale gieterytoetse gee hoop!

Die tegniese kundiges by Digital Foundry het toetse uitgevoer om vas te stel of Starfield, die hoogs verwagte speletjie van Bethesda, teen 60 rame per sekonde (FPS) op die Xbox Series X kan hardloop. Alhoewel die antwoord nie eenvoudig is nie, bied die resultate hoop vir spelers.

Digital Foundry het die AMD 4800S Desktop Kit gebruik, wat nou by die Xbox Series X se GPU pas, om Starfield te laat loop met die instellings wat vergelykbaar is met die Xbox Series X-weergawe. Hulle het toe die resolusie tot 1440p verlaag, wat ooreenstem met die Xbox Series S-weergawe, en die speletjie deeglik verken om die raamtempo te evalueer.

Die span het gevind dat die spel die meeste van die tyd verby 40 FPS gehardloop het. Dit dui daarop dat 'n 40 FPS-modus met verskillende GPU-instellings of aanpassings aan die dinamiese resolusie-skaal 'n haalbare opsie kan wees. Nog 'n moontlikheid is 'n Variable Refresh Rate (VRR) -modus, wat die raamtempo sal ontsluit vir spelers met VRR-gesteunde skerms.

Dit lyk egter onwaarskynlik vir Starfield om 'n konsekwente 60 FPS deur die hele wedstryd te behaal. Digital Foundry kom tot die gevolgtrekking dat 'n toegewyde 60 FPS werkverrigtingmodus 'n beduidende uitdaging is. Daar is nietemin altyd 'n kans dat Bethesda spelers in die toekoms met optimaliserings kan verras.

Wil jy 'n 40 FPS-werkverrigtingmodus vir Starfield op Xbox Series X sien? Deel jou gedagtes hieronder!

Definisies:

- FPS: Rame per sekonde, 'n maatstaf van die verversingstempo of raamtempo van 'n speletjie of video. Dit dui aan hoeveel individuele rame per sekonde vertoon word.

– GPU: Graphics Processing Unit, 'n gespesialiseerde elektroniese stroombaan wat beelde, video's en animasies manipuleer en weergee.

– VRR: Variable Refresh Rate, 'n vertoontegnologie wat die verversingstempo van die skerm toelaat om dinamies aan te pas by die raamtempo van die inhoud wat vertoon word.

