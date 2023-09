Santa Cruz stel die Heckler SL bekend: liggewig eMTB met 150 mm reis

By

Santa Cruz het die liggewig elektriese bergfietsmark betree met die bekendstelling van die Heckler SL. Hierdie nuwe fiets beskik oor 150 mm se agterwielreis en is ontwerp om die hele berg aan te pak. Dit is toegerus met Fazua se Ride 60-motor en 'n geïntegreerde 430Wh-battery, wat 'n hupstoot teen die heuwels bied. Die Heckler SL is gemik op diegene wat 'n meer roete-fietsagtige ervaring wil hê met 'n bietjie ekstra bystand op die klim.

Die Fazua Ride 60 elektriese fietsmotor is die kern van die Heckler SL, en lewer 'n maksimum wringkrag van 60Nm en 450W se piekkrag. Die motor bied drie kraginstellings – Breeze, River en Rocket – wat in Fazua se toepassing aangepas kan word. Die batterylewe en kraginstellings word op 'n boonste buis LED-skerm vertoon, wat ook 'n USB-C-poort bevat om toestelle te laai.

Santa Cruz beweer die Heckler SL, met sy kleiner en ligter motor en 430Wh-battery, bied dieselfde reeks as 'n volkrag-eMTB met 'n 630Wh-battery. Die nie-verwyderbare battery skakel die behoefte aan grendels of deksels uit, wat lei tot 'n kompakte onderbuisontwerp met 'n kleiner interne deursnee.

Die Heckler SL is beskikbaar in vyf groottes, van klein tot ekstra-ekstra-groot, en vyf bou-opsies. Pryse begin by £6,699 en styg tot £11,999. Internasionale pryse moet nog bevestig word.

In die algemeen bied Santa Cruz se Heckler SL ryers 'n liggewig eMTB-opsie met genoeg krag en omvang om enige berg te verower, terwyl dit steeds die gevoel en hantering van 'n tradisionele roetefiets behou.

Definisies:

– eMTB: 'n Elektriese bergfiets, wat toegerus is met 'n motor om hulp te verleen met trap.

– Wringkrag: 'n Maatstaf van die krag wat 'n voorwerp om 'n as laat draai.

– Wh: Watt-uur, 'n eenheid van energiemeting wat vir batterye en elektriese stelsels gebruik word.

– USB-C: 'n Universele seriële bus (USB)-koppelvlak wat vinniger data-oordrag en hoër kraglewering ondersteun.

– LED: Ligemitterende diode, 'n tipe ligbron wat algemeen in elektroniese toestelle gebruik word.

