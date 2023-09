Nintendo-patent stel potensiële oplossing vir Joy-Con Drift-kwessie voor

By

’n Onlangse patentaansoek deur Nintendo dui blykbaar aan dat die maatskappy maniere ondersoek om die voortdurende probleem van Joy-Con-drift aan te spreek. Joy-Con drift, 'n frustrerende kwessie waarin die Nintendo Switch-konsole fantoombewegings vanaf die beheerders registreer, was 'n aanhoudende probleem sedert die konsole se bekendstelling in 2017. Dit het gelei tot klasaksie-regsgedinge en het Nintendo gevra om verskoning te vra vir die ongerief wat veroorsaak is. aan sy kliënte.

Die patent liassering, ingedien op 11 Mei en gepubliseer deur die Verenigde State se Patent Office op 7 September, stel 'n oplossing voor wat die gebruik van 'n magnetoreologiese vloeistof behels. Hierdie vloeistof verander viskositeit in reaksie op magnetiese velde en word bestand wanneer die beheerder se werkingselement verplaas word. Met ander woorde, hierdie tegnologie kan moontlik die dryfbeweging van die Joy-Con-beheerders voorkom.

Terwyl die patent nie Joy-Con drift eksplisiet noem nie, het die spelskrywer en toeganklikheidsadvokaat Laura Kate Dale die hoop uitgespreek dat die voorgestelde tegnologie die probleem sal aanspreek. Sy het ook die moontlikheid voorgestel dat Nintendo kragterugvoer-analoogstokke, soortgelyk aan dié wat op die PlayStation 5 gevind word, in 'n toekomstige konsole bekendstel. Dale het die belangrikheid beklemtoon om hierdie kenmerke toeganklik te maak vir gestremde spelers deur toe te laat dat hulle op 'n stelselvlak afgeskakel word.

Die patente-liassering het ook spekulasie laat herleef oor die gerugte Nintendo Switch 2, wat moontlik in 2024 vrygestel kan word. Volgens Dale word verwag dat die opgegradeerde konsole meer krag en verbeterde framerates en resolusie sal bied deur DLSS-styl opskaling. Dale het ook die hoop uitgespreek dat die hipotetiese Switch 2 toeganklikheidskenmerke sal insluit wat standaard op ander konsoles geword het, soos kleurblindheidsfilters en toeganklikheidsetikette in die digitale winkel.

Alhoewel dit nog gesien moet word of hierdie patentontwikkelings 'n permanente oplossing vir Joy-Con-drift tot gevolg sal hê, is Nintendo se pogings om die probleem aan te spreek en toeganklikheid in sy toekomstige konsoles en beheerders te verbeter, bemoedigende tekens vir gamers.

Bronne:

- Verenigde State se patentkantoor

– Laura Kate Dale – Twitter DM-transkripsie