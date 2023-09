Nuwe Nintendo-kontroleerder-patent stel 'n oplossing vir Joy-Con Drift-probleem voor

’n Patent wat onlangs deur die Amerikaanse patentkantoor gepubliseer is, dui daarop dat Nintendo dalk ’n permanente oplossing vir die jarelange kwessie van Joy-Con-drift oorweeg. Joy-Con drift is 'n probleem waarin die Nintendo Switch-konsole reageer op spookbeweging van die Joy-Con-beheerders. Hierdie kwessie was 'n groot frustrasie vir Switch-eienaars sedert die konsole se vrystelling in 2017, wat gelei het tot klasaksie-regsgedinge en 'n verskoning van Nintendo.

Die patent stel die gebruik van 'n "weerstandseksie" voor met 'n magnetoreologiese vloeistof wat die viskositeit verander op grond van magnetiese veldintensiteit. Hierdie vloeistof sal as 'n weerstand optree wanneer die beheerder verplaas word. Speleskrywer en toeganklikheidsadvokaat Laura Kate Dale het die hoop uitgespreek dat hierdie patent beteken dat Nintendo werk aan Joy-Cons wat magnetisme gebruik om wegdrywing te voorkom. Ander bespiegel egter dat die patent daarop kan dui dat Nintendo kragterugvoer-analoogstokke bekendstel, soortgelyk aan dié wat op die PS5 gevind word.

Dale het ook die belangrikheid van stelselvlaktoeganklikheidsopsies vir gestremde spelers beklemtoon. As Nintendo kenmerke soos kleurblindheidsfilters op stelselvlak en toeganklikheidmerkers in die digitale winkel sou inkorporeer, sou dit speletjies op die Switch meer toeganklik en inklusief maak.

Daarbenewens het die patent gerugte laat ontstaan ​​oor die verwagte Nintendo Switch 2, wat na bewering in 2024 vrygestel sal word. Daar word bespiegel dat die Switch 2 verbeterde werkverrigting en DLSS-styl opskaling sal hê om raamtempo en resolusie te verbeter.

Alhoewel dit nog moet gesien word of en hoe Nintendo die idees wat in die patent aangebied word, sal implementeer, is die moontlikheid van 'n permanente oplossing vir Joy-Con drift bemoedigende nuus vir Switch-eienaars. Nintendo het nog nie 'n amptelike kommentaar oor die patent verskaf nie.

Bron: Verenigde State Patent Office