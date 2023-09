Google Camera 9.0-opdatering bring nuwe kenmerke na Pixel-fone

Google Kamera-toepassing weergawe 9.0 is vrygestel met 'n nuwe gebruikerskoppelvlak en modusse. Die opdatering, wat aanvanklik op die komende Pixel 8 en Pixel 8 Pro verskyn het, het nou na ander Pixel-toestelle begin beweeg. Dit blyk egter dat die opdatering Android 14 benodig, aangesien dit Android SDK 34 as 'n minimum vereiste benodig.

Die opdatering is op die Google News Telegram-kanaal gedeel, saam met 'n APK-lêer wat gebruikers op hul Pixel-fone kan installeer. Daar moet kennis geneem word dat hierdie opdatering slegs op toestelle kan werk wat die Android 14 Beta gebruik, aangesien die stabiele weergawe van Android 14 nog nie beskikbaar is nie.

Sommige van die nuwe kenmerke in Google Camera 9.0 sluit in 'n skakelaar om maklik tussen foto- en videomodusse te kan wissel, spesifieke opnamemodusse vir elke modus, vinnige instellings wat deur swipe-gebare verkry word, en 'n herontwerpte uitleg met omgedraaide gallery- en selfie-knoppies. Die opdatering stel ook 'n nuwe tema-ikoon bekend.

Die weergawenommer vir hierdie opdatering is 9.0.115.561695573.37. Gebaseer op die Android 14-vereiste, is dit waarskynlik dat die amptelike vrystelling van hierdie kamera-opdatering sal saamval met die bekendstelling van die Pixel 8 of wanneer stabiele Android 14 beskikbaar word. Dit is nie duidelik waar hierdie bouwerk vandaan kom nie, maar dit is nou beskikbaar vir aflaai.

As jy belangstel om die nuwe Google Camera 9.0 te probeer, kan jy dit aflaai deur die skakel wat deur die Google News Telegram-kanaal verskaf word.

Bronne: Google Nuus (Telegram)