Forza Motorsport onthul nuwe spel- en loopbaanmodus in komende vrystelling

Turn 10 Studios het onlangs 17 minute se spelmateriaal vir die hoogs verwagte Forza Motorsport-speletjie tydens die Forza Monthly-stroom vertoon. Die nuwe aflewering in die reeks, eenvoudig getiteld Forza Motorsport, beloof opwindende opdaterings en veranderinge, wat 'n nuwe era vir die gewilde renspeletjie-franchise aandui.

Die spelmateriaal het die speletjie se "Initial Drive" vertoon, wat dien as die inleidende volgorde, sowel as 'n wedrennaweek in die Builder's Cup. Die “Initial Drive” laat spelers toe om 'n oefenrondte om die Maple Valley-baan in die Chevrolet Corvette E-Ray, een van die speletjie se dekmotors, te neem. Deur deur volle verkeer te navigeer, moet spelers elke beurt bemeester om suksesvol te vorder.

Na die oefenrondte gaan die spelmateriaal oor na 'n nagwedren in die fiktiewe baan, Hakone. Hierdie keer neem spelers beheer oor die No.01 Cadillac Racing V-Series.R, die ander dekmotor in die speletjie. Na 'n kuipestop het spelers vars bande om vir die nommer een plek te druk.

Die video wys ook die speletjie se loopbaanmodus, bekend as die Builders Cup. Spelers kan kies uit drie aansitmotors, insluitend die 2019 Subaru STI S209, 2018 Honda Civic Type R, en 2018 Ford Mustang GT. Die spelmateriaal bevat 'n oefensessie op die Grand Oak Club Circuit, nog 'n nuwe fiktiewe baan, wat spelers die geleentheid bied om hulself te vergewis van die spel se fisika en hantering.

Alhoewel die speletjie spelers aanvanklik aan fiktiewe stroombane bekendstel, sal werklike stroombane ook vertoon word. Sodra die oefensessie verby is, word spelers begroet met 'n opwindende wedren met 'n volledige rooster van 24 motors, wat elkeen unieke benaderings tot die eerste draai volg.

Forza Motorsport volg 'n unieke benadering met hierdie vrystelling en laat die numeriese volgorde wat in vorige aflewerings teenwoordig was, weg. Dit poog om die reeks te herdefinieer as 'n "motor-progressie"-speletjie, wat fokus verskuif van motorversameling na die bemeestering van die voertuie deur opgraderings gekoppel aan 'n motorbemeesteringsvlak. Hierdie afwyking van tradisionele renspeletjie-ontwerp is 'n opwindende verandering wat aanklank sal vind by aanhangers van die genre.

Forza Motorsport is geskeduleer vir vrystelling op 10 Oktober 2023 vir Xbox Series X|S en rekenaarplatforms. Dit sal beskikbaar wees op Xbox Game Pass en PC Game Pass op die dag van sy bekendstelling.

