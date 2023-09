NBA 2K24-resensie: frustrerende mikrotransaksies oorskadu sterk spel

NBA 2K24 het die potensiaal om 'n kampioenskap-wen-superster te wees, maar dit skiet tekort as gevolg van sy sterk afhanklikheid van mikrotransaksies. Terwyl die spel op die baan uitstekend is en 'n outentieke NBA-ervaring bied, word die spelmodusse geteister deur aankope in die spel wat noodsaaklik is om met ander spelers aanlyn mee te ding. Die MyCareer-modus, in die besonder, is 'n fokuspunt van vanjaar se herhaling, maar beloon nie vaardigheid en moeite oor oop-beursie-kortpaaie nie.

Ondanks die gebrek aan flitsende nuwe meganika, spog NBA 2K24 steeds met fantastiese beeldmateriaal en sterker spel op die baan. Die nuwe ProPLAY-funksie, wat NBA-beeldmateriaal intyds in speletjie-animasies vertaal, sorg vir gladder beweging, meer outentieke dribbel-, skiet- en aangee-animasies. Superster-spelers soos LeBron James stem baie ooreen met hul werklike eweknieë, wat 'n meer meeslepende ervaring bied. Die KI-teenstander bied 'n uitdaging sonder om onregverdig te voel, aangesien die bal betroubaar na die beste spelers op die baan gaan.

Hierdie uitdaging strek ook tot die aanvallende kant, met klassieke taktiek soos die kies-en-rol wat minder buitbaar is. Buitebal-verdedigers verstaan ​​nou hul teenstanders beter, wat hulle dwing om strategiese besluite te neem. Die adrenalienversterkingsfunksie voeg ook interaktiwiteit by verdedigende spel, wat dit meer betrokke maak by aanlyn wedstryde.

Nie alle aspekte van die spel op die baan het egter aansienlik verbeter nie. Vinnige breekspel ontbreek steeds, wat 'n element van opwinding van goeie verdediging verwyder. Die KI neem soms verbysterende besluite, soos om foutiewe time-outs te noem. Die kommentaar- en rustydspanvertonings is oor die algemeen stewig, hoewel Charles Barkley se afwesigheid opvallend is.

Een van die grootste nadele van NBA 2K24 is die klem op aankope in die speletjie in die MyCareer-modus. Ten spyte van ure lank speel en virtuele geldeenheid in kenmerkopgraderings belê, sukkel spelers om hoër algehele graderings te bereik. Die speletjie moedig spelers aan om regte geld op opgraderings te spandeer, wat die aanpasbare aspekte van MyCareer oorskadu wat dit aangenaam maak.

Ter afsluiting, NBA 2K24 vertoon indrukwekkende spel op die baan en outentieke beeldmateriaal, maar word ontsier deur sy sterk afhanklikheid van mikrotransaksies. Die spelmodusse, veral MyCareer, ly aan 'n gebrek aan lonende vordering. Terwyl die spel stappe vorentoe neem in spelmeganika, skiet dit nie daarin om 'n werklik bevredigende ervaring te lewer nie.