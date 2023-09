Steam beskou Overwatch 2 en NBA 2K24 as slegste speletjies van die jaar

Steam het onlangs Blizzard se Overwatch 2 en 2K Sports se NBA 2K24 aangewys as die eerste en tweede swakste speletjies van die jaar, gebaseer op gebruikersresensies. Uit die 183,780 165,573 totale Steam-resensies vir Overwatch is 2 24 negatief. Net so het NBA 8K3,135, wat op 3,523 September vrygestel is, XNUMX XNUMX negatiewe resensies ontvang uit 'n totaal van XNUMX XNUMX resensies.

Die negatiewe resensies vir Overwatch 2 spruit hoofsaaklik uit die teenwoordigheid van mikrotransaksies. Die speletjie was oorspronklik op Blizzard se aanlynwinkel, Battle.net, waar gebruikers nie terugvoer kon gee nie. Toe Overwatch egter in Augustus op Steam beskikbaar gestel is, het spelers uiteindelik die geleentheid gehad om hul ontevredenheid met die mikrotransaksies uit te spreek. Ten spyte van die negatiewe terugvoer, het Overwatch 2 steeds 'n plek in Steam se top 50 mees gespeelde speletjies, met byna 30,000 XNUMX gelyktydige gebruikers. Dit blyk dat hoewel sommige spelers dalk nie hou van die rigting wat die spel ingeslaan het nie, geniet hulle dit steeds om dit te speel.

NBA 2K24, aan die ander kant, het kritiek ondervind nie net vir sy mikrotransaksies nie, maar ook vir sy swak grafika en spel. Teleurgestelde aanhangers verklaar dat hierdie teleurstelling nie nuut is nie, aangesien vorige aflewerings in die NBA 2K-reeks ook teleurstellend was. Trouens, die 2020-vrystelling, NBA 2K21, is bestempel as 'n "mobiele gratis-om-te-speel-bedrogspul," en die 2021-vrystelling, NBA 2K22, is gekritiseer as "een enorme skud." Spelers spreek frustrasie uit met die aanhoudende teenwoordigheid van mikrotransaksies, wat sedert NBA 2K13 deel van die reeks is.

Ten spyte van die negatiewe resensies, het beide Overwatch 2 en NBA 2K24 steeds lojale aanhangersbasis. Die kritiek en teleurstelling wat spelers uitgespreek het, dui egter daarop dat beduidende veranderinge in toekomstige herhalings van hierdie speletjies nodig mag wees om die vertroue en bevrediging van die speletjiegemeenskap te herwin.

