NBA 2K24 ontvang terugslag van rekenaarspelers, word tweede slegste hersiene speletjie op Steam

Die onlangs vrygestelde NBA 2K24, die jongste aflewering in die langdurige basketbalreeks wat deur 2K ontwikkel is, het intense kritiek van PC-spelers ondervind, wat gelei het tot 'n toestroming van negatiewe resensies op Steam. Gevolglik is die speletjie nou die tweede swakste hersiene speletjie op die platform, net agter Overwatch 2, volgens Steam 250.

Die terugslag spruit uit die feit dat die rekenaarweergawe van NBA 2K24 gebaseer is op die PlayStation 4- en Xbox One-weergawes van die speletjie, eerder as die meer gevorderde PlayStation 5- en Xbox Series X/S-weergawes. Hierdie besluit het die PC-uitgawe visueel ontbreek en sonder beduidende verbeterings in vergelyking met verlede jaar se vrystelling gelaat. Boonop is sekere kenmerke eksklusief vir die nuwer konsoleweergawes afwesig in die rekenaarweergawe.

Byvoorbeeld, die speletjie se amptelike webwerf beklemtoon kenmerke soos ProPLAY, wat werklike NBA-beeldmateriaal naatloos in die spel van NBA 2K24 inkorporeer, sowel as die persoonlike loopbaanmodus genaamd The W. Ongelukkig is hierdie kenmerke slegs toeganklik vir spelers op PlayStation 5 en Xbox Reeks X/S, laat rekenaarspelers uitgelaat voel.

Resensies op Steam spreek die teleurstelling uit wat deur spelers gedeel word. Baie wys daarop dat die spel en animasies grootliks onveranderd bly van vorige iterasies. Een speler sê: "Die hoofkieslys en die teksture van die park lyk steeds baie goedkoop soos altyd." Nog 'n resensie beklemtoon die gebrek aan moeite wat in die rekenaarweergawe gedoen word, vergelyk dit met die konsole-uitgawe en spreek frustrasie uit oor gemiste geleenthede om dit op gelyke voet te maak met die volgende generasie weergawes.

Kritiek word ook gerig op die insluiting van mikrotransaksies in NBA 2K24, 'n speletjie waarvoor spelers reeds volle prys betaal het. Negatiewe opmerkings op platforms soos Reddit noem hoe die speletjie verskeie mikrotransaksietaktieke gebruik, wat ontevredenheid onder spelers verder vererger.

Van nou af het 2K nie die probleme rondom die rekenaarweergawe aangespreek of enige inligting verskaf oor moontlike opdaterings om die spel te verbeter nie.

Bronne: Steam 250, Eurogamer