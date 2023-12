NASA vier suksesvolle laserkommunikasieskakel tussen ruimtestasie en aflossatelliet

NASA het onlangs 'n groot mylpaal in ruimtekommunikasie bereik met die suksesvolle voltooiing van 'n laserverbinding tussen die Internasionale Ruimtestasie (ISS) en die Laser Communications Relay Demonstration (LCRD)-satelliet. Dit is NASA se eerste tweerigting-, end-tot-end laser-aflosstelsel.

Die baanbrekende kommunikasie het op 5 Desember 2023 plaasgevind toe NASA se LCRD en die nuwe ILLUMA-T (Integrated LCRD Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) loonvrag vir die eerste keer suksesvol data uitgeruil het. Die ILLUMA-T, wat op die ISS se Japannese eksperimentmodule-blootgestelde fasiliteit geïnstalleer is, demonstreer hoe 'n laserkommunikasie-aflos in geosinchroniese wentelbaan die doeltreffendheid en spoed van data-oordrag kan verbeter.

Laserkommunikasie, ook bekend as optiese kommunikasie, gebruik infrarooi lig in plaas van tradisionele radiogolwe om seine uit te stuur. Die gebruik van infrarooi lig maak voorsiening vir 'n strenger golflengte, wat ruimtetuie in staat stel om meer data in elke transmissie oor te dra. Hierdie deurbraak tegnologie hou beduidende belofte in vir wetenskaplike verkenning, aangesien dit die doeltreffendheid van data-oordrag aansienlik kan verhoog en kan bydra tot vinniger wetenskaplike ontdekkings.

Volgens dr. Jason Mitchell, die direkteur van SCaN se afdeling vir gevorderde kommunikasie en navigasietegnologie, is die suksesvolle skakel tussen ILLUMA-T en LCRD 'n bewys van die potensiaal van laserkommunikasie. Hy het verduidelik dat laserkommunikasie nie net die terugkeer van meer data van wetenskapsendings kan vergemaklik nie, maar ook kan dien as 'n kritiese, tweerigtingskakel om ruimtevaarders aan die Aarde verbind te hou terwyl hulle die diep ruimte begewe.

Na die installering van ILLUMA-T op die ISS, het ingenieurs op-baantoetse uitgevoer om die nominale werking daarvan te verseker. Die loonvrag kommunikeer nou met LCRD, 'n aflossatelliet wat in 2021 gelanseer is en wat meer as 300 eksperimentkonfigurasies ondergaan het om laserkommunikasietegnologie te verfyn.

David Israel, 'n NASA-ruimtekommunikasie- en navigasie-argitek, het die belangrikheid van hierdie prestasie beklemtoon en gesê dat die suksesvolle ruimtekommunikasie wat lasertegnologie gebruik, die weg baan vir operasionele demonstrasies en eksperimente. Hierdie eksperimente sal help om die infusie van bewese laserkommunikasietegnologie in toekomstige missies te optimaliseer, om eksplorasie en wetenskaplike pogings te maksimeer.

Die suksesvolle laserkommunikasieverbinding tussen die ISS en LCRD verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe in ruimtekommunikasie. Dit demonstreer NASA se verbintenis tot die benutting van die nuutste tegnologieë om die doeltreffendheid en doeltreffendheid van missies te verbeter om ons begrip van die heelal te bevorder.