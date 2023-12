Nuwe laserkommunikasietegnologie hou belofte in vir toekomstige ruimtemissies

NASA het onlangs 'n belangrike mylpaal in diepruimtekommunikasie bereik met die suksesvolle oordrag van data deur 'n laser vanaf 'n ruimtetuig meer as 10 miljoen myl daarvandaan. Die deurbraak kan die manier waarop ons in die ruimte kommunikeer omwent, volgens die Amerikaanse Ruimte-agentskap.

Tradisioneel het kommunikasie met diepruimtevaartuie staatgemaak op radioseine wat van die Aarde se antennas gestuur en ontvang is. Alhoewel dit betroubaar is, het hierdie radioseine beperkte bandwydte, wat dit moeilik of selfs onmoontlik maak om groot lêers soos hoëdefinisie-foto's en -video's oor te dra. NASA glo egter dat kommunikasie deur lasers datatempo's dramaties met tot 100 keer kan verbeter.

Om hierdie tegnologie te toets, is NASA se Psyche-sending gestuur toegerus met 'n laser-ontvanger wat in staat is om laserseine in naby-infrarooi te stuur en te ontvang. Die transceiver was op 'n NASA-laserbaken in Kalifornië gesluit. Hierdie suksesvolle "eerste lig" deurbraak is deel van 'n reeks eksperimente wat daarop gemik is om die lewensvatbaarheid van laser kommunikasie tegnologie te demonstreer.

Trudy Kortes, direkteur van tegnologiedemonstrasies vir die Direktoraat Ruimtetegnologiesending by NASA-hoofkwartier, het opgewondenheid uitgespreek oor die potensiaal van laserkommunikasietegnologie. Sy het gesê: "Om eerste lig te bereik is een van baie kritieke DSOC-mylpale in die komende maande, wat die weg baan na kommunikasie met 'n hoër datatempo wat in staat is om wetenskaplike inligting, hoë-definisie beelde te stuur en video te stroom ter ondersteuning van die mensdom se volgende reusesprong : om mense na Mars te stuur.”

Die laserkommunikasiestelsel stel unieke uitdagings, aangesien die lasersein akkuraatheid oor groot afstande moet handhaaf terwyl dit kompenseer vir die beweging van beide die ruimtetuig en die Aarde. Die NASA-span sal nou daarop fokus om die stelsels te verfyn wat presiese laserwysing en enkoderingsdata in die oorgedrade fotone van lig verseker.

Met vooruitgang in laserkommunikasietegnologie kan toekomstige ruimtemissies nuwe moontlikhede vir wetenskaplike navorsing en verkenning oopmaak. Vinniger data-oordragtempo's sal intydse kommunikasie, verbeterde beeldkwaliteit en die potensiaal vir regstreekse stroming moontlik maak, en sodoende die ervarings van beide wetenskaplikes en ruimtevaarders verbeter. Terwyl NASA voortgaan om die grense van ruimtekommunikasie te verskuif, lê opwindende vooruitsigte vir die toekoms van ruimteverkenning voor.