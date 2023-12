Ondersoek die potensiaal van opblaasbare hitteskerms vir toekomstige ruimtemissies

NASA se suksesvolle demonstrasie van 'n opblaasbare hitteskild verlede jaar het belangstelling getrek van verskeie maatskappye wat gretig is om met die agentskap saam te werk om hierdie innoverende tegnologie te bevorder. In November het NASA die Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID) as 'n sekondêre loonvrag uitgevoer tydens die lansering van die JPSS-2 weersatelliet. Die ses meter opblaasbare hitteskild het tydens herbetreding ontplooi en veilig in die Stille Oseaan geland.

Een van die belangstellendes is United Launch Alliance (ULA), wat belangstelling uitgespreek het om die tegnologie in sy Sensible Modular Autonomous Return Technology (SMART)-konsep vir die herwinning van booster-enjins te integreer. ULA werk tans saam met NASA om die LOFTID-tegnologie deur 'n Space Act-ooreenkoms te bevorder. Hierdie samewerking sou die ontwikkeling van 'n groter aëroshell behels, met 'n deursnee van 10 meter.

Om die groter grootte te bereik, sal die opblaasbare vertraagder se torusgedeeltes in deursnee vergroot en tot 'n hoër druk opgeblaas moet word. Joe Del Corso, projekbestuurder vir LOFTID by die Langley Navorsingsentrum, het genoem dat ULA hierdie beduidende tegnologiese sprong finansier. ULA is egter nie die enigste maatskappy wat deur die LOFTID-tegnologie geïntrigeer is nie. Ander maatskappye, insluitend Outpost, 'n begin wat kommersiële hertoetredingstelsels voorstel, het ook belangstelling getoon.

NASA werk ook saam met onbekende industriereuse, met die doel om selfs groter aëroshells van 18 tot 20 meter deursnee te verken vir verskeie onbekende toepassings. Boonop was Blue Origin betrokke by die LOFTID-vlug deur finansiering te verskaf vir NASA se Wetenskaplik gekalibreerde In-Flight Imagery-span, wat belangrike data tydens die herbetreding ingesamel het.

Terwyl hierdie vennootskappe die ontwikkeling van grootskaalse opblaasvertragers versnel, erken NASA dat hy nie net op die industrie kan staatmaak om die tegnologie te laat groei nie. Die agentskap sal voortgaan om in navorsing en ontwikkeling te belê om die volle potensiaal van opblaasbare hitteskerms te benut vir toekomstige menslike missies, soos dié na Mars.