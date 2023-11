NASA is gereed om lugverkenning op Mars te revolusioneer

NASA verskuif die grense van lugverkenning op Mars, aangesien die sukses van die Ingenuity Mars-helikopter die weg baan vir die ontwikkeling van die volgende generasie interplanetêre hommeltuie. Die agentskap se Jet Propulsion Laboratory (JPL) het nou die toets van 'n nuwe skroefontwerp voltooi wat die spoed en vermoëns van toekomstige Mars-helikopters sal verbeter.

Vernuf, wat aanvanklik gebou is as 'n tegnologiedemonstrasie, het verwagtinge ver oortref en het 'n yslike 66 suksesvolle vlugte op die Rooi Planeet gemaak. Sy prestasies het bewys dat lugverkenning inderdaad lewensvatbaar is in die uitdagende Mars-omgewing. Terwyl vindingrykheid voortgaan om bo die Mars-oppervlak te sweef en belangrike data vir wetenskaplikes vas te lê, het JPL-ingenieurs onvermoeid gewerk om die rotorontwerp vir toekomstige missies te verbeter.

Die aërodinamiese toetse wat in JPL se groot ruimtesimulator uitgevoer is, het dun Mars-atmosferiese toestande herhaal, wat noodsaaklik is vir die validering van die doeltreffendheid van die nuwe skroewe. Die herontwerpte rotors het 'n indrukwekkende spoed van 3,500 750 RPM behaal, XNUMX RPM vinniger as Ingenuity se huidige lemme. Hierdie deurbraak stel die rotors in staat om spoed net onder die klankgrens te bereik, wat kompenseer vir die dun atmosfeer en die nodige hysbak vir volgehoue ​​vlug genereer.

Die verlengde rotors, amper vier duim langer as Ingenuity s'n, bied groter strukturele sterkte en baan die weg vir meer ambisieuse toekomstige missies. Die ingenieurswese van hierdie gevorderde rotors vereis nietemin ook noukeurige oorweging van die algehele gewig van die helikopter. Om die swaarder rotors te balanseer, noodsaak gewigsvermindering in ander komponente, soos die bene, om optimale werkverrigting te handhaaf.

Benewens Ingenuity se voortgesette verkenning, het NASA planne om lugverkenning op Mars verder te revolusioneer. Die Mars Science Helikopter, wat in staat is om groter wetenskaplike vragte as sy voorganger te dra, kan as 'n vlieënde verkenner in opkomende missies dien. Verder sluit toekomstige planne die gebruik van helikopters in om monsters te haal wat deur die Perseverance-rover ingesamel is as deel van die Mars Sample Return-sending. Uitdagings rakende projekkoste het NASA egter aangespoor om tydelik werk aan hierdie ambisieuse poging te onderbreek.

Terwyl NASA baanbrekerswerk maak in lugverkenning, baan die lesse wat geleer is uit Ingenuity se oorwinnings en die voortdurende rotorontwikkeling die weg vir 'n toekoms waar hommeltuie deur die Mars-hemel sweef en die geheime van die Rooi Planeet ontsluit soos nog nooit tevore nie.

Vrae & Antwoorde

1. Hoeveel vlugte het Ingenuity op Mars gemaak?

Ingenuity het 66 vlugte op Mars suksesvol voltooi, wat sy aanvanklike doelwit van vyf vlugte oortref het.

2. Hoe vinnig kan die nuwe rotorontwerp bereik?

Die nuwe skroewe het 'n spoed van 3,500 750 RPM behaal, wat XNUMX RPM vinniger is as Ingenuity se huidige lemme.

3. Waarom moet die rotors op Mars teen hoër spoed tol?

Die dun Marsatmosfeer vereis hoër rotorsnelhede om voldoende hysbak te genereer in vergelyking met die Aarde se atmosfeer.

4. Wat is NASA se toekomsplanne vir lugverkenning op Mars?

NASA beoog om die Mars Science Helicopter vir toekomstige missies te ontplooi, wat die vervoer van groter wetenskaplike toerusting moontlik maak. Boonop kan helikopters moontlik monsters haal wat deur die Perseverance-rover versamel is as deel van die Mars-monsterterugsending-sending.