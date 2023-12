Navorsers bereik deurbraak in selfsamestellende nanotegnologie

Opsomming: 'n Span navorsers by DTU Electro het aansienlike vordering gemaak op die gebied van selfsamestellende nanotegnologie. Deur die bo-na-onder- en onder-na-bo-benaderings te kombineer, het hulle suksesvol 'n selfsamestellende holte geskep met 'n lugleemte op die skaal van 'n paar atome. Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal Nature, beskryf die konstruksie van 'n selfsamestellende resonator met silikonspieëls rondom atoomskaalgapings. Hierdie deurbraak het die potensiaal om 'n groot verskeidenheid nywerhede te revolusioneer, insluitend elektronika, nanorobotika, sensors en kwantumtegnologieë. Alhoewel daar nog 'n lang pad is om te gaan voordat die visie van 'n volledig self saamgestelde elektroniese stroombaan verwesenlik word, is hierdie navorsing 'n belangrike stap vorentoe.

Navorsers het tradisioneel nanotegnologie benader deur twee afsonderlike metodes te gebruik – die bo-na-onder- en onder-na-bo-benaderings. Die bo-na-onder-benadering behels om met 'n groter struktuur te begin en af ​​te werk om nanostrukture te skep, terwyl die onder-na-bo-benadering daarop gemik is om 'n nanostelsel self saam te stel. Die kombinasie van hierdie twee metodes was 'n uitdaging as gevolg van die verskillende skaalbaarheid en atoomskaal vereistes.

Die DTU Electro-span het hierdie uitdaging aangepak deur oppervlakkragte soos die van der Waals-krag en die Casimir-krag, wat deur kwantumskommelings aangedryf word, te gebruik. Deur fotoniese holtes te skep, kon hulle fotone beperk tot uiters klein luggapings, op die skaal van net 'n paar atome. Alhoewel die selfmonteringsproses uiterste afmetings toelaat, bly die nanovervaardigingsvereistes veeleisend.

Terwyl self-gemonteerde strukture die potensiaal het om unieke materiale met buitengewone eienskappe te skep, lê die uitdaging daarin om hierdie strukture met die eksterne wêreld te verbind. Bestaande halfgeleiertegnologie is steeds nodig om drade of golfleiers te skep om verbinding moontlik te maak. Die navorsers by DTU Electro glo egter dat hul deurbraak die potensiaal het om die gaping tussen self-saamgestelde nanotegnologie en konvensionele halfgeleiers te oorbrug.

Alhoewel daar baie meer deurbrake nodig is voordat die potensiaal van self-saamgestelde nanotegnologie ten volle verwesenlik word, is navorsers optimisties oor die vordering wat gemaak is. Hierdie navorsing baan die weg vir toekomstige vooruitgang in selfsamestellende nanotegnologie, wat ons nader aan 'n toekoms bring waar elektroniese stroombane hulself kan bou en die volle potensiaal van nanotegnologie kan benut.