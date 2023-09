MSP Tech Pods: Hoe Jai Shah, die stigter van Orangutan, 'n suksesvolle esportorganisasie bestuur

In 'n onlangse onderhoud met MySmartPrice het Jai Shah, die stigter van die e-sportorganisasie Orangutan, waardevolle insigte en strategieë gedeel om 'n suksesvolle organisasie in die vinnig groeiende wêreld van mededingende speletjies te bestuur. Shah, wat 'n sleutelfiguur in die Indiese dobbelbedryf was, het verskeie aspekte bespreek van die bestuur van 'n e-sportspan, monetiseringstrategieë en die belangrikheid van gemeenskapsbetrokkenheid.

Een van die hoofonderwerpe wat deur Shah bespreek is, was spanbestuur. Hy het die behoefte aan duidelike kommunikasie en spanwerk tussen spelers, afrigters en ondersteuningspersoneel beklemtoon. Volgens Shah is die bou van 'n samehangende span met goed gedefinieerde rolle en verantwoordelikhede noodsaaklik vir sukses. Hy het ook beklemtoon hoe belangrik dit is om sterk leierskap en effektiewe besluitnemingsprosesse in plek te hê.

Monetisering was nog 'n sleutelgebied van bespreking, met Shah wat sy insigte oor borgskap en handelsmerkvennootskappe gedeel het. Hy het die belangrikheid beklemtoon om sterk verhoudings met handelsmerke te bou wat ooreenstem met die waardes en doelwitte van die organisasie. Samewerking met handelsmerke bring nie net finansiële stabiliteit nie, maar help ook om die reputasie en bereik van die organisasie te verbeter.

Gemeenskapsbetrokkenheid is uitgelig as 'n belangrike aspek van die bestuur van 'n e-sportorganisasie. Shah glo dat kontak met die dobbelgemeenskap noodsaaklik is om 'n sterk aanhangerbasis op te bou en 'n teenwoordigheid in die dobbelbedryf te vestig. Hy het beklemtoon hoe belangrik dit is om geleenthede, toernooie en ander aktiwiteite te organiseer wat ondersteuners in staat stel om met die spelers en die organisasie te kommunikeer.

Oor die algemeen het Jai Shah waardevolle insigte verskaf oor die suksesvolle bestuur van 'n e-sportorganisasie. Sy fokus op spanbestuur, monetiseringstrategieë en gemeenskapsbetrokkenheid dien as rigtinggewende beginsels vir enigiemand wat die mededingende spelbedryf wil aandurf.

Bronne: MySmartPrice

Definisies:

Esports: 'n vorm van kompetisie wat videospeletjies gebruik

Monetisering: die proses om inkomste uit 'n produk of diens te genereer

Borgskap: finansiële ondersteuning of endossement wat deur 'n handelsmerk aan 'n persoon, organisasie of gebeurtenis verskaf word

Handelsmerkvennootskappe: samewerking tussen twee of meer handelsmerke om mekaar se produkte of dienste te bevorder

Gemeenskapsbetrokkenheid: aktiwiteite en inisiatiewe wat deur 'n organisasie onderneem word om met sy gemeenskap van aanhangers of gebruikers te skakel en met mekaar te kommunikeer

