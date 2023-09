Die verskeidenheid en chaos van Moving Out 2: 'n Vervolgverhaal vol nuwe idees

Die Australiese ontwikkelaar SMG Studio is terug met Moving Out 2, die hoogs verwagte opvolger van hul 2020-bank-koöperasie-treffer oor roekelose verwyderaars. Nadat hy meer as 'n miljoen eksemplare van die eerste speletjie verkoop het, is SMG Studio se primêre doelwit vir die opvolger verskeidenheid. Hulle het 'n lang lys van ongebruikte idees vir nuwe multispeler-uitdagings, tesame met die begeerte om kruisspel aanlyn funksionaliteit by te voeg. Hierdie insluiting het vereis dat hulle hul speletjie-enjin herskryf om bediener-kant fisika berekeninge te hanteer.

Die speletjie vind plaas in die voorstedelike omgewing van Packmore, waar spelers 'n spotprent- en alles-gaan-logika kan verwag. Die ateljee het 'n indrukwekkende aantal meganika en interdimensionele ryke by die spel gevoeg. Spelers kan nou hommeltuie loods wat verwoestende balle swaai in 'n futuristiese wolkstad of deur gemmerbroodmure in Candyland slaan om by die verwyderingswa uit te kom.

SMG Studio se medestigter, Ashley Ringrose, het 'n filosofie om nooit nee te sê nie. Hy glo daarin om die kunstenaars en ontwerpers hul idees te laat verken en dan 'n manier te vind om hulle te laat werk. Hierdie ingesteldheid het gelei tot die oorvloed van nuwe idees in Moving Out 2. Ringrose erken dat hy nie daarin belangstel om aan baie ernstige, amptelike speletjies te werk nie, want hy verkies die vryheid om prettige en verbeeldingryke konsepte te verken.

Die spel se sin vir humor en chaotiese spel spruit uit die span se benadering tot spelontwerp, wat hulle vergelyk met improv-komedie. Hulle volg die "ja, en"-beginsel, wat idees toelaat om op onverwagte maniere te ontwikkel en te floreer. Byvoorbeeld, die ontwerpers wou spelers meer geleenthede gee om goed te verpletter, en daarom het hulle die idee van 'n wrakbal op 'n hommeltuig bekendgestel. Hierdie buigsame werktuigkundige het ontstaan ​​uit die heen en weer van improv.

SMG Studio heg ook waarde aan spelertoeganklikheid. Hulle ontwerp sandboxvlakke met onbeperkte opsies vir spelers om hul eie manier te vind terwyl hulle met doelbewus lomp fisika stoei. Hulle poog om 'n balans te vind tussen uitdagende spel en chaotiese pret, om altyd te verseker dat spelers vreemde truuks kan maak en 'n goeie tyd kan hê.

Oor die algemeen bied Moving Out 2 ononderbroke verskeidenheid met onverwagte situasies wat spelers besig hou. Of dit nou gombal basketbal-aanvalle is of om deur magiese spelboeke te navigeer, die speletjie is ontwerp om spelers op hul tone te hou. SMG Studio het uitgebreide moeite gedoen om 'n toeganklike speletjie te toets en te skep wat by soveel spelers as moontlik 'n beroep doen.

Bronne:

– SMG Studio