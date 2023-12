Nuwe ontdekking werp lig op antieke diere se eetgewoontes

’n Baanbrekende studie wat in Nature Communications gepubliseer is, het fassinerende insigte onthul oor die eetgewoontes van diere wat meer as ’n miljard jaar gelede geleef het. Deur chemiese spore in antieke gesteentes te ontleed en genetiese ontleding van lewende diere uit te voer, kon navorsers die legkaart van vroeë dierediëte en hoe hulle ontwikkel het saamstel.

Tradisioneel was die bestudering van antieke dierediëte uitdagend as gevolg van die skaarste aan dierefossiele. Onlangse vooruitgang in tegnologie het wetenskaplikes egter in staat gestel om chemiese spore van lewe te onttrek uit antieke gesteentes wat daarin geslaag het om vir honderde miljoene jare te oorleef. Lipiede, in die besonder, het groot belofte getoon deur leidrade oor antieke diere se voedingsgewoontes te verskaf.

Die navorsing het gefokus op sterollipiede, wat van selmembrane afkomstig is. Hierdie lipiede kan gevind word in gesteentes tot 1.6 miljard jaar oud. Deesdae gebruik die meeste diere cholesterol, 'n tipe sterol met 27 koolstofatome (C27), in hul selmembrane. Swamme gebruik egter tipies C28-sterole, terwyl plante en groenalge C29-sterole produseer, ook bekend as fitosterole.

Een van die belangrikste bevindinge van die studie is dat C28- en C29-sterole ongeveer 200 miljoen jaar later as C27-sterole verskyn het, wat die toenemende diversiteit van lewe gedurende daardie tydperk en die opkoms van swamme en groenalge voorstel.

Om die oorsprong van hierdie sterole en hul relevansie vir antieke diere diëte verder te verstaan, het navorsers 'n genetiese ontleding gedoen. Hulle het 'n geen genaamd smt ontdek, wat verantwoordelik is vir die vervaardiging van langerkettingsterole, in annelide (gesegmenteerde wurms). Deur die smt-geen oor verskillende dierspesies te ondersoek, kon die navorsers 'n stamboom skep en die evolusie daarvan volg.

Die studie het bevind dat die smt-geen vroeg in die evolusie van die eerste diere ontstaan ​​het en vinnige veranderinge ervaar het omtrent dieselfde tyd wat fitosterole in die rotsrekord verskyn het. Verder het navorsers opgemerk dat die meeste afstammelinge van diere uiteindelik die smt-geen verloor het.

Die interpretasie van hierdie bevindings dui daarop dat die molekulêre fossiele van fitosterole die opkoms van alge in antieke oseane aandui, wat daartoe lei dat diere hul voedingsstrategieë verander en op hierdie toenemend oorvloedige voedselbron staatmaak. Die studie verskaf waardevolle insigte in die evolusionêre geskiedenis van dierediëte en beklemtoon die impak van omgewingsveranderinge op die ontwikkeling van voedingsgedrag.

Die navorsingspan hoop dat hierdie studie die weg sal baan vir verdere ontdekkings op die gebied van molekulêre paleontologie, wat die gaping tussen geologie en biologie sal oorbrug om geheime van antieke lewe te ontsluit.