Veronica Beard bied Modeweek-ete by Fotografiska Restaurant aan

Veronica Beard het onlangs 'n modeweek-ete by die Veronika-restaurant by Fotografiska aangebied, 'n oomblik waarna die handelsmerk al drie jaar lank gretig gewag het. Die dinee is gehou om die handelsmerk se herfsveldtog te eer, en is saam met Laura Brown, mede-stigters van Veronica Beard, Veronica Miele Beard en Veronica Swanson Beard, aangebied. Die geleentheid is bygewoon deur noemenswaardige gaste soos Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine en Sutton Foster.

Die restaurant-voorportaal was versier met stapels gedrukte koerante met veldtogbeelde en die handelsmerk se herfsmantra: "Breaking news: Vroue wil klere hê wat hulle eintlik kan dra." Mindy Kaling, een van die gaste, het haar bewondering vir die handelsmerk uitgespreek en gesê dat sy die klere vleiend en perfek vir haar skrywer- en kunstenaar-leefstyl vind.

Na die hoofgereg van die aandete het bedieners by elke tafel opgedaag met silwerborde met sleutelhouers. Hierdie sleutelringe kan by die "jastjek" vir 'n Veronica Beard-embleembaadjie, kompleet met 'n monogram-sakvierkant, ingeruil word. Gaste wat meer stukke van die handelsmerk wil bekom, kan later in die week die SoHo-boetiek besoek, waar Laura Brown mede-gasheer sal wees vir 'n liefdadigheidsinkopiegeleentheid ten bate van die VIGS-niewinsorganisasie (Rooi).

Tydens die dinee het Veronica Swanson Beard die kamer toegespreek en beklemtoon dat die handelsmerk daarop gefokus is om goed te lyk, goed te voel en goed te doen. Sy het dankbaarheid uitgespreek vir die huidige oomblik en die geleentheid om die herfsseisoen te vier. Veronica Miele Beard het die sentiment beaam en verklaar dat hulle glo in die belangrikheid daarvan om ander goed te laat voel, terwyl dit ook goed lyk en goed doen.

In die algemeen was Veronica Beard se modeweek-ete by Veronika 'n feestelike geleentheid wat die handelsmerk se herfsveldtog ten toon gestel het en noemenswaardige gaste uit die mode- en vermaaklikheidsbedryf bymekaargebring het.

