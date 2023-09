Veronica Beard vier herfsveldtog met Modeweek-aandete

Veronica Beard het onlangs 'n modeweek-ete by Veronika, die restaurant by Fotografiska, aangebied om die bekendstelling van hul herfsveldtog te vier. Die ete is saam met Laura Brown, mede-stigters Veronica Miele Beard en Veronica Swanson Beard, aangebied. Belangrike gaste sluit in Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan en suster Lydia Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine en Sutton Foster.

Die handelsmerk se herfsveldtog is prominent regdeur die restaurant vertoon, met veldtogbeelde en die handelsmerk se herfsmantra-slash-opskrif: "Breaking news: Vroue wil klere hê wat hulle eintlik kan dra."

Mindy Kaling, 'n aanhanger van die handelsmerk, het haar bewondering uitgespreek vir Veronica Beard se vleiende kleredrag. Sy het gesê dat die baadjies veral geskik is vir haar skrywerskant. Sy het ook die Ralph Lauren-vertoning en die Amerikaanse Ope tydens die modeweek bygewoon.

Tydens die aandete is gaste aangenaam verras toe bedieners silwerborde met sleutelhouers aan hulle oorhandig het. Hierdie sleutelringe kan tydens “jastjek” omgeruil word vir 'n Veronica Beard-embleembaadjie, kompleet met 'n monogram-sakvierkant.

Vir diegene wat meer van die handelsmerk wil verken, sal 'n liefdadigheidsinkopiegeleentheid later in die week deur Laura Brown by die SoHo-boetiek aangebied word om vigs-niewinsorganisasie (Rooi) te bevoordeel.

Veronica Swanson Beard het gaste aan die begin van die ete toegespreek en die handelsmerk se fokus daarop om goed te lyk, goed te voel en goed te doen beklemtoon. Sy het dankbaarheid uitgespreek vir die geleentheid om die herfsseisoen in die vinnige modebedryf te vier.

In ooreenstemming met Swanson Beard, het Veronica Miele Beard die belangrikheid beklemtoon om ander goed te laat voel, en verklaar dat om goed te lyk en goed te doen hand aan hand kan gaan.

