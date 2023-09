Bekendstelling van die Xbox Mastercard: 'n Kredietkaart vir speletjie-entoesiaste

Microsoft gaan 'n opwindende nuwe produk vir speletjie-entoesiaste bekendstel – die Xbox Mastercard. Hierdie kredietkaart sonder jaarlikse fooi wat deur Barclays uitgereik is, eksklusief beskikbaar vir Xbox-toetsers in die VSA, bied 'n unieke geleentheid vir spelers om punte te verdien wat op Xbox-speletjies en byvoegings gebruik kan word.

Anders as Microsoft Rewards, werk die Xbox Mastercard as 'n aparte beloningstelsel. Kaarthouers kan een kaartpunt verdien vir elke $1 wat spandeer word, met 1,500 15 kaartpunte wat gelykstaande is aan 'n $1-geskenkbewys wat by Microsoft se aanlyn Xbox-winkel afgelos kan word. Boonop het Xbox Mastercard-eienaars die kans om vyf punte te verdien vir elke $1 wat aan kwalifiserende produkte van die aanlyn Microsoft Store bestee word, sowel as drie punte vir elke $XNUMX wat aan stromingsdienste soos Netflix en Disney Plus spandeer word, en afleweringsdienste soos Grubhub en DoorDash.

Eksklusiewe voordele is ook beskikbaar vir nuwe kaartlede. Hulle kan 'n bonus van 5,000 50 punte verdien (gelykstaande aan 'n waarde van $XNUMX) nadat hulle hul eerste aankoop gedoen het, bykomend tot 'n drie maande lange intekening op Xbox Game Pass Ultimate. Hierdie drie maande lidmaatskap kan selfs geskenk word aan vriende of familie.

Die Xbox Mastercard beskik oor verskeie ontwerpopsies om van te kies en kan gepersonaliseer word met 'n unieke gamertag. Vanaf 21 September kan Xbox Insiders in die vasteland van die VSA, Alaska en Hawaii aansoek doen vir hierdie opwindende kredietkaart.

Dit is opmerklik dat dit die eerste keer in meer as 'n dekade is dat Microsoft 'n Xbox-kredietkaart aanbied. Voorheen het die maatskappy in 2005 'n gratis Xbox Live Diamond-lojaliteitskaart aan Xbox Live-intekenare verskaf, wat afslag by deelnemende kleinhandelaars gebied het. Sony het ook 'n soortgelyke kredietkaart, die PlayStation-kredietkaart, wat gebruikers in staat stel om punte vir speletjieverwante aankope op te bou.

Die Xbox Mastercard verteenwoordig 'n innoverende manier vir gamers om belonings te verdien terwyl hulle hul gunsteling stokperdjie geniet. Met sy verskeidenheid voordele en eksklusiewe aanbiedinge, is hierdie kredietkaart hoogs gesog deur spelentoesiaste regoor die Verenigde State.

