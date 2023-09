Microsoft se benadering om mededingingskwessies op te los: Ondersoeke vooruitgaan en toegewings maak

Microsoft volg 'n proaktiewe benadering om mededingingskwessies aan te spreek deur aanbiedings aan reguleerders te maak voordat ondersoeke eskaleer. Terwyl Google en Amazon regsgevegte in die gesig staar, het Microsoft 'n ander benadering probeer om voor potensiële regulatoriese aksies te bly.

Onlangs het Microsoft gepoog om 'n ondersoek deur die Europese Kommissie na sy Teams-samewerkingsprogram te voorkom deur aan te kondig dat dit die diens van sy ander Office-toepassings in die EU sal skei. Boonop, in sy poging om goedkeuring te kry vir sy $75 miljard-verkryging van Activision Blizzard, het Microsoft aangebied om sy stroomregte vir speletjies buite die EU aan Ubisoft te verkoop. Hierdie skuiwe was daarop gemik om kommer oor monopolisering in die ontluikende wolkspeletjiemark aan te spreek.

Die maatskappy het ook gewerk om regulatoriese kwessies wat verband hou met sy wolklisensiepraktyke op te los. Kliënte het ongelukkigheid uitgespreek met Microsoft se lisensiëringsveranderinge, wat hulle na bewering dryf om die maatskappy se eie wolkdienste te koop eerder as om mededingers soos Amazon of Google te kies.

Microsoft se vrywillige toegewings het gemengde reaksies gekry. Terwyl sommige dit sien as positiewe stappe om vroegtydig mededingingskwessies aan te spreek, beskuldig mededingers die maatskappy daarvan dat hulle halwe maatreëls aanbied en misleidingstaktieke gebruik. Kritici voer aan dat Microsoft slegs optree wanneer die skade reeds aangerig is, en dat sy toegewings ontwerp is om die aandag van ernstiger wandade af te lei.

Microsoft se aanbod om sy wolkstroomregte aan speletjies te verkoop, blyk byvoorbeeld toekomstige besluitnemingsmag na Ubisoft te verskuif. Dit verhoed egter nie Microsoft om die wolkspeletjiemark te betree of om voordeel te trek as die groothandelaar van wolkspeletjies wat deur Ubisoft verkoop word nie, wat daartoe lei dat kritici die ware impak van die toegewing bevraagteken.

Daarteenoor is Microsoft se besluit om Spanne te ontbondel van Office-toepassings in die EU as laat beskou, aangesien die skade reeds aangerig is, met meer as 300 miljoen mense wat maandeliks Spane gebruik. Nietemin kan die maatskappy se optrede help om potensiële regulatoriese druk van die Europese Kommissie te versag, terwyl ander wêreldwye reguleerders ook soortgelyke toegewings kan soek.

Terwyl Microsoft die afgelope tyd daarin geslaag het om die regulatoriese kollig te vermy, is kommer oor sy wolklisensiepraktyke 'n groot uitdaging. Navorsing wat deur CISPE, 'n Europese wolkrekenaarbedryfgroep, gedoen is, dui daarop dat Microsoft miljarde dollars verdien het deur sy lisensiebepalings. Reguleerders, insluitend die Europese Kommissie, die Amerikaanse Federale Handelskommissie en die Britse Mededingings- en Markteowerheid, het begin om hierdie kwessie te ondersoek.

Microsoft se proaktiewe benadering om mededingingskwessies aan te spreek weerspieël sy poging om voor potensiële regulatoriese aksies te bly. Die uitdagings van wolklisensiëringskwessies, wat sy kernbesigheid beïnvloed, sal egter nie maklik opgelos word nie.

