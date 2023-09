Windows faseer derdeparty-drukkerbestuurders uit: wat u moet weet

Windows is ingestel om derdeparty-drukkerbestuurders uit te faseer, volgens 'n onlangse ondersteuningsdokument wat deur Microsoft vrygestel is. Die maatskappy beplan om op 'n universele "klasbestuurder" staat te maak wat standaarde soos die Internet Printing Protocol (IPP) ondersteun en deur die Mopria Alliance omhels word. Hierdie verandering sal na verwagting geleidelik plaasvind, vanaf 2025.

Aanvanklik sal Microsoft ophou om nuwe derdeparty-drukkerbestuurders in Windows Update te aanvaar. Opdaterings aan bestaande drywers sal steeds toegelaat word, maar nuwe drukkers sal nie meer die opsie hê om pasgemaakte derdeparty-drywers by te voeg nie. Teen 2026 sal alle drukkers wat aan 'n Windows-rekenaar gekoppel is, die ingeboude klasbestuurder gebruik, selfs al bestaan ​​'n derdeparty-drywer. En vanaf 2027 sal slegs sekuriteitsverwante regstellings vir drukkerbestuurders in Windows Update toegelaat word.

Vir gebruikers wat op derdepartybestuurders staatmaak om ouer drukkers sonder Mopria- of IPP-ondersteuning te ondersteun, is daar geen onmiddellike rede tot kommer nie. Bestaande drywers sal aanhou werk en kan vanaf Windows Update geïnstalleer word of met die hand afgelaai word. Microsoft sal ook voortgaan om nuwe drukkerdrywers te onderteken as deel van sy Windows-hardewareversoenbaarheidsprogram, alhoewel hierdie drywers nie na 2025 by Windows Update gevoeg sal word nie.

Hierdie verskuiwing weg van derdeparty-drywers is 'n positiewe ontwikkeling vir die Windows-ekosisteem. In plaas daarvan om te gaan met opgeblase en dikwels onbetroubare bestuurders wat nie tydige opdaterings het nie, sal gebruikers voordeel trek uit die eenvoud en verenigbaarheid van die klasbestuurder. Hierdie enkele bestuurder kan verskeie toestelle met soortgelyke funksionaliteit hanteer, om te verseker dat ouer drukkers werksaam bly met nuwer sagtewarevrystellings. Drukkervervaardigers kan steeds gespesialiseerde kenmerke ondersteun deur opsionele drukondersteuningstoepassings wat in die Windows Winkel beskikbaar is.

Dit is opmerklik dat Microsoft se uitfasering van derdeparty-drywers die bestaande industrieneigings weerspieël. Die meeste moderne drukkers ondersteun reeds Mopria en het sedert die vroeë 2010's geïntegreerde ondersteuning vir IPP. Apple het soortgelyke stappe gedoen deur derdeparty-macOS-drukkerbestuurders af te sien ten gunste van die IPP-gebaseerde AirPrint in 2019.

Alhoewel die oorgang na klasbestuurders verbeterde versoenbaarheid bied, sal dit nie alle drukkerverwante frustrasies uitskakel nie. Kwessies soos spookpapierstortings, netwerkontkoppelings, eie inkvereistes en skandeerderbeperkings sal waarskynlik voortduur. Die wegbeweeg van derdeparty-drywers is egter 'n stap in die regte rigting na 'n meer vaartbelynde en stabiele drukervaring.

Bronne:

- Microsoft ondersteuningsdokument