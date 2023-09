Nuwe Astral Purple Xbox Wireless Controller nou beskikbaar vir voorafbestelling

Microsoft stel 'n nuwe kleurvariant van die Xbox Wireless Controller bekend genaamd Astral Purple. Die beheerder het 'n diep pers voorkant, bypassende duimstokkies en knoppies, en 'n wit agterkant. Die snellers, buffers en D-pad is swart. Spelers wat in die mark is vir 'n nuwe Xbox-beheerder en van die kleur pers hou, kan nou die Astral Purple-beheerder, teen $64.99 / £59.99, vooraf bestel by die Microsoft Store. Dit sal na verwagting op 19 September bekendgestel word.

Microsoft het die afgelope jaar verskeie nuwe kleurontwerpe vir Xbox-beheerders bekendgestel. Sommige van die vorige vrystellings sluit die Sunkissed Vibes-beheerder, die Stormcloud Vapor-beheerder en die Velocity Green-beheerder in. Die mees unieke en onkonvensionele beheerder wat Microsoft aangebied het, was egter die pizza-geurige TMNT-beheerder.

Spelers en aanhangers van Xbox sal die opsie waardeer om 'n bietjie pers by hul speletjie-opstelling te voeg met die Astral Purple Xbox Wireless Controller. Met sy esteties aangename ontwerp, bied Microsoft steeds 'n verskeidenheid kleurkeuses om individuele voorkeure te pas. Die voorafbestelling van die beheerder verseker dat aanhangers van die eerstes sal wees wat hierdie nuwe toevoeging tot die Xbox-beheerreeks besit.

