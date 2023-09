Microsoft dek regskade vir kopieregskending-eise op KI-gegenereerde inhoud

By

Microsoft het aangekondig dat hy verantwoordelikheid sal aanvaar vir regskade namens kliënte wat sy kunsmatige intelligensie (KI) produkte gebruik indien hulle gedagvaar word vir kopieregskending eise op die uitset wat deur sulke stelsels gegenereer word. Die maatskappy het verklaar dat hy potensiële regsrisiko's sal dek wat voortspruit uit derdeparty-eise solank kliënte die ingeboude "lenings en inhoudfilters" in sy produkte gebruik.

Met die toenemende gebruik van generatiewe KI-tegnologie, is kommer geopper oor die vermoë van hierdie stelsels om inhoud te genereer sonder om behoorlik na oorspronklike skrywers te verwys. Microsoft, wat sterk op GenAI staatmaak vir sy groei en die tegnologie in verskeie produkte soos wolkdienste, Search en ondernemingsproduktiwiteitsagteware geïnkorporeer het, poog om hierdie bekommernisse aan te spreek en vertroue in die gebruik van KI te versterk.

Die maatskappy se Copilot-kopieregverbintenis brei spesifiek die bestaande vrywaringsdekking vir intellektuele eiendom uit na kopiereg-eise wat verband hou met die gebruik van Microsoft se KI-aangedrewe assistente genaamd Copilots en Bing Chat Enterprise. Deur hierdie dekking te verskaf, beoog Microsoft om die waarskynlikheid dat KI inbreukmakende inhoud terugstuur te verminder en sy kliënte te beskerm teen potensiële regsgevolge.

Microsoft se fokus op KI-tegnologie demonstreer sy verbintenis om die grense van innovasie te verskuif en kliënte in verskeie industrieë by te staan. Met hierdie belofte om regskade vir kopieregskending-eise te dek, beoog die maatskappy om 'n veiliger en veiliger omgewing te bied vir gebruikers om voordeel te trek uit die vermoëns van KI-tegnologie.

