Die Microsoft Surface Duo sal nie meer sagteware-opdaterings ontvang nie

Die Microsoft Surface Duo, wat in September 2020 vrygestel is, het die einde van sy sagteware-opdateringsreis bereik. Van nou af sal die toestel nie meer Android-weergawe-opgraderings en sekuriteitsreëlings ontvang nie. Hierdie nuus kan gebruikers teleurstel wat drie jaar se sagteware-ondersteuning belowe is toe hulle die opvoubare toestel gekoop het.

Toe die Surface Duo bekendgestel is, het Android 10 vooraf geïnstalleer. Microsoft het gebruikers verseker dat hulle drie jaar se Android-sekuriteitopdaterings en bedryfstelsel-opgraderings sal ontvang. Die toestel het egter net twee Android-weergawe-opgraderings in sy leeftyd ontvang. In Januarie 2022 is dit opgedateer na Android 11, en later in Oktober het dit die Android 12L-opdatering ontvang. Ongelukkig sal Android 12L die laaste Android-weergawe-opgradering vir die Surface Duo wees.

Die gebrek aan sagteware-ondersteuning vir 'n toestel met 'n prysetiket van $1,399 is beslis onderweldigend vir gebruikers. Dit laat hulle met 'n toestel wat dalk nie die nuutste kenmerke of sekuriteitverbeterings het nie.

Aan die ander kant sal die Microsoft Surface Duo 2, wat in Oktober 2021 vrygestel is, ook net drie jaar se sagteware-ondersteuning ontvang. Dit loop tans op Android 11 en het die Android 12L-opdatering in Oktober 2022 ontvang. Microsoft het egter nog nie bevestig of die Surface Duo 2 enige verdere Android-bedryfstelselopgraderings sal ontvang voordat die ondersteuning in Oktober 2024 eindig nie.

Dit is noodsaaklik vir gebruikers om die sagteware-ondersteuningsleeftyd van 'n toestel in ag te neem wanneer hulle 'n aankoopbesluit neem. Terwyl die Surface Duo en Surface Duo 2 unieke kenmerke en vormfaktore gebied het, kan die beperkte sagteware-opdaterings hul langtermyn bruikbaarheid beïnvloed.

Ten slotte, die Microsoft Surface Duo-lyn sal nie meer sagteware-opdaterings ontvang nie, insluitend Android-weergawe-opgraderings en sekuriteitsreëlings. Dit laat gebruikers met toestelle wat nie die nuutste kenmerke en verbeterings sal ontvang nie. Gebruikers moet die sagteware-ondersteuningsleeftyd van 'n toestel oorweeg voordat hulle 'n aankoopbesluit neem, veral vir toestelle in die hoër prysklas.

Bronne:

– [Via](bronURL)

– [Bron](bronURL)