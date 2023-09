Microsoft beëindig opdaterings vir oorspronklike Surface Duo, wat klante teleurgesteld laat

Die oorspronklike Microsoft Surface Duo, wat in 2020 vrygestel is, het die einde van sy sagteware-opdaterings bereik, wat kliënte teleurgesteld gelaat het. Die unieke dubbelskerm-toestel is bemark as 'n produktiwiteitsinstrument met verbeterde multitasking-vermoëns. Aanvanklike resensies het egter beduidende sagtewarekwessies uitgelig, hoewel die hardeware geprys is.

Microsoft het drie jaar se sagteware-opdaterings vir die Surface Duo belowe, maar die opdaterings het stadig gekom. Die maatskappy het vroeg in 11 'n opdatering aan Android 2022 vrygestel, 'n paar maande agter skedule. Dit is gevolg deur die koms van Android 12L vir beide die oorspronklike Surface Duo en sy opvolg later in 2022.

Ongelukkig sal Android 12L die laaste opdatering vir die oorspronklike Surface Duo wees. 'n Microsoft-ondersteuningsbladsy bevestig dat opdaterings vir die toestel, insluitend volledige bedryfstelsel- en sekuriteitopdaterings, op 10 September 2023 geëindig het. Ten spyte hiervan is 'n Android 13-opdatering nooit vir die Surface Duo vrygestel nie, al het Google die opdatering oor 'n jaar vrygestel. gelede. Dit beteken dat kliënte wat die $1,400 XNUMX-foon van Microsoft gekoop het, minder bedryfstelselopdaterings ontvang het in vergelyking met Google Pixel- en Samsung Galaxy-toestelle.

Die toekoms lyk ook nie belowend vir die Surface Duo 2 nie. Dit sal na verwagting ondersteuning in Oktober 2024 verloor, en daar is tot dusver geen aanduidings van 'n amptelike Android 13-vrystelling vir die toestel nie. Dit lyk asof Microsoft wegbeweeg het van die dubbelskerm-vormfaktor, met berigte wat daarop dui dat die maatskappy 'n opvoubare toestel beplan soortgelyk aan Samsung se Galaxy Z Fold en Google se Pixel Fold.

Alhoewel die oorspronklike Surface Duo dalk nie meer opdaterings sal ontvang nie, dui Microsoft se besluit om op 'n ander vormfaktor vir sy toekomstige toestelle te fokus die maatskappy se verbintenis om die gebruikerservaring te verbeter. Vir bestaande Surface Duo-eienaars laat die gebrek aan opdaterings hulle egter met 'n gevoel van teleurstelling en 'n begeerte vir meer ondersteuning van Microsoft.

Bronne:

- Windows Sentraal