The Astral Purple: Microsoft kondig nuwe Xbox Wireless Controller aan

Microsoft het sy jongste toevoeging tot die Xbox-draadlose kontroleerderreeks, die Astral Purple, onthul. Hierdie nuwe vrystelling vertoon 'n diep pers voorste dop gepaard met 'n wit agterkant, wat herinner aan die ontwerp van die vroeëre Velocity Green kontroleerder.

Die Astral Purple Xbox-beheerder spog met al die kenmerke wat 'n mens sou verwag, insluitend getekstureerde buffers en snellers vir verbeterde greep, 'n toegewyde Deel-knoppie vir moeitelose deel van speletjie-oomblikke, en 'n 3.5 mm-aansluiting om oudiotoestelle te koppel.

Deur hierdie jaar het Microsoft verskeie opvallende kontroleerderontwerpe bekendgestel om aan verskillende voorkeure te voldoen. Onder hierdie vrystellings is die "dinamiese" Stormcloud Vapour, wat met 'n treffende agtergrond kom, en die beperkte uitgawe Starfield-beheerder.

Anders as die Velocity Green-bekendstelling, lyk dit of daar geen bykomende koppelingsprodukte of bykomstighede vir die Astral Purple beskikbaar is nie. Dus, as jy gehoop het om bykomstighede te kry met 'n bypassende Xbox-hoodie of 'n koördinerende vinnige laaidok, kan jy hierdie keer pech wees.

Die Astral Purple Xbox-draadlose kontroleerder, teen £60/$65, sal op 19 September bekendgestel word. Voorafbestellings vir hierdie nuwe kleurvariant is reeds deur die Microsoft Store beskikbaar.

In die algemeen bied die Astral Purple nog 'n stylvolle en veelsydige opsie vir gamers om hul Xbox-spelervaring te verpersoonlik. Met sy lewendige kleurskema en betroubare kenmerke, sal hierdie beheerder beslis 'n beroep doen op aanhangers wat hul versameling wil opgradeer of uitbrei.

Definisies:

– Xbox draadlose beheerder: 'n Handtoestel wat ontwerp is vir gebruik met Xbox-speletjiekonsoles, wat spelers in staat stel om hul spel draadloos te beheer.

– Getekstureerde buffers en snellers: Die knoppies op die beheerder wat spesifiek ontwerp is om 'n tasbare en verbeterde aangrypende ervaring vir spelers te bied.

– 3.5 mm-aansluiting: 'n Standaard oudio-aansluiting wat gebruikers toelaat om eksterne oudiotoestelle, soos oorfone of luidsprekers, aan die Xbox-beheerder te koppel.

