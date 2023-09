Bekendstelling van die Xbox Mastercard: Gamers' Dream Card vir Xbox Insiders

By

Microsoft het pas die bekendstelling van die Xbox Mastercard aangekondig, 'n kredietkaart wat gerig is op Xbox Insiders in die Verenigde State. Hierdie onverwagte skuif stel spelers in staat om kaartpunte met elke aankoop te verdien en dit te gebruik vir speletjies en ander items op xbox.com.

Die Xbox Mastercard, uitgereik deur Barclays, kom teen geen jaarlikse fooi nie en sal beskikbaar wees vir Xbox Insiders wat in die kontinentale Verenigde State, Alaska en Hawaii woon. Vanaf 21 September kan belangstellendes aansoek doen vir die kaart, wat deur die herfsseisoen in golwe vrygestel sal word.

Kaarthouers sal kaartpunte verdien vir elke dollar wat spandeer word. Die aankoop van kwalifiserende produkte by die Microsoft Store sal aan jou 5x kaartpunte toeken, terwyl die gebruik van restaurantafleweringsdienste soos Grubhub en DoorDash of stromingsdienste soos Netflix en Disney+ jou 3x kaartpunte sal verdien. Vir alledaagse aankope sal kaarthouers 1x kaartpunte ontvang.

Benewens hierdie belonings, bied Microsoft ook 'n paar aanloklike voordele. Eerste keer aankope sal 5,000 50 kaartpunte verdien, gelykstaande aan $XNUMX. Verder sal nuwe Xbox Game Pass-gebruikers drie maande se Xbox Game Pass Ultimate ontvang vir hul eerste aankoop, of die opsie hê om dit aan 'n vriend te gee.

Soos met enige kredietkaart, is dit belangrik om die jaarlikse persentasiekoers (APR) in ag te neem. Die Xbox Mastercard bied drie opsies: 20.99%, 26.99% of 31.99%, afhangend van die kaarthouer se kredietwaardigheid.

Terwyl gamers gehoop het vir meer Xbox Game Pass-nuus, bied die bekendstelling van die Xbox Mastercard 'n opwindende geleentheid vir Xbox Insiders om bykomende byvoordele en belonings te geniet. Doen binnekort aansoek om jou spelervaring gelyk te maak!

