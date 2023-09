Microsoft Windows 11 maak steeds skakels in Microsoft Edge oop ondanks beloofde veranderinge

Volgens 'n onlangse artikel open Microsoft se Insider-bou van Windows 11 steeds webskakels in die Microsoft Edge-blaaier, ondanks die maatskappy se vorige aankondiging dat dit skakels in die gebruiker se verstekblaaier sal oopmaak. Hierdie verandering was veronderstel om te voldoen aan Europa se Wet op Digitale Dienste en die Wet op Digitale Markte, wat vereis dat "hekwagters" soos Microsoft selfvoorkeur vermy.

Ontwikkelaar Daniel Aleksandersen, wat die nuwe Windows 11 Insider-bou getoets het, het gevind dat Edge steeds gedwonge oopgemaak word in plaas van die verstekblaaier, ongeag die gebruiker se ligging. Aleksandersen het ook opgemerk dat daar geen sigbare veranderinge in die Windows 11 Dev Insider was wanneer dit kom by die oopmaak van skakels nie.

Daar is bespiegel dat die verandering beperk kan word tot die oproep van toepassings soos Outlook in plaas van Edge of Windows. In hierdie gevalle sal die toepassings verander word om skakels in die verstekblaaier oop te maak eerder as spesifiek in Edge. Geen sulke veranderinge is egter in die kode gevind nie.

Hierdie probleem is nie nuut nie, aangesien Aleksandersen voorheen 'n program genaamd EdgeDeflector geskep het om Edge se URL-skema-gedrag in Windows 10 te omseil. Hierdie gedrag deur Microsoft word deur sommige gesien as 'n manier om sy eie dienste self te verkies bo derdeparty-opsies.

Dit is opmerklik dat Google sy eie URL-skema, googlechrome:, ingestel het om skakels in Chrome op iOS in plaas van Safari oop te maak. Microsoft het later sy eie skema, microsoft-edge:, geïmplementeer om URL's van Windows-stelselkomponente te hanteer. Ten spyte van pogings deur Brave en Mozilla om hierdie skakels te onderskep, het Microsoft verhoed dat derdeparty-toepassings die ingryping daarvan ignoreer.

Aleksandersen glo dat Microsoft se gedrag inbreuk maak op gebruikersvoorkeure en moeilik kan wees om van kwaadwillige gedrag te onderskei. Hy stel voor dat Microsoft sy URL-skema meer spaarsamig kon gebruik het vir promosies of Microsoft-rekeningbestuur.

Ten slotte, Microsoft Windows 11 Insider-bou maak steeds skakels in Microsoft Edge oop, ondanks beloftes om die gebruiker se verstekblaaier te respekteer. Hierdie gedrag het kommer laat ontstaan ​​oor selfvoorkeure en inbreuk op gebruikervoorkeure.