Meta se jongste opdatering maak voorsiening vir beter avatar-aanpassing op Quest VR-kopstukke

Meta, voorheen bekend as Facebook, het 'n nuwe opdatering vir sy Quest VR-headsets bekendgestel, wat verbeterde aanpassingsopsies vir avatars bied. Die v57-opdatering laat gebruikers toe om hul avatar se voorkoms te verfyn, insluitend haar- en wenkbrouekleur, velkleuraanpassing, grimeringkeuses en gesigverf.

Die opdatering het ten doel om die virtuele werklikheidservaring te verbeter deur gebruikers toe te laat om avatars te skep wat hul werklike self beter weerspieël. Voor die opdatering was gebruikers beperk om uit 'n stel voorafgeselekteerde haarkleure te kies, terwyl v57 glyers in staat stel om basishaarkleur en -hoogtepunte te spesifiseer. Bykomende grimering-opsies, soos bloos en gesigverf, is ook bygevoeg.

Met die komende bekendstelling van avatar-bene, word verwag dat die algehele kwaliteit van Meta se avatars aansienlik sal verbeter. Die v57-opdatering sluit ook ander verbeterings in, insluitend die vermoë om beeldboodskappe te ontstuur, hernaam van die Explore-stroom as die Horizon-stroom, en die verwydering van gelyktydige uitsaai na die Quest-selfoontoepassing op iPhones.

Meta se Connect-geleentheid, wat vir 27 en 28 September geskeduleer is, sal na verwagting verdere sagteware-opdaterings vir die Quest-headset openbaar. Die geleentheid sal na verwagting meer besonderhede verskaf oor die gerugte Quest 3 sowel as die komende Horizon Worlds-mobiele toepassing, na aanleiding van Meta se onlangse teaser oor Horizon Worlds-nuus op hul blog.

