Herleef die nalatenskap van die Philips CD-i: Arzette en die emulasie van “slegte” speletjies

In 1991 het die Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) sy toetrede tot die dobbelbedryf gemaak. Terwyl die CD-i belowe het om beide CD's en videospeletjies te speel, lê sy skande in die einste speletjies wat dit aangebied het. Die Zelda-franchise was veral een van die titels wat hul pad na hierdie platform gemaak het, net om met wydverspreide minagting en teleurstelling teëgekom. Snel vorentoe na 2023, en Seth Fulkerson, bekend as "Dopply", gaan Arzette: The Jewel of Faramore vrystel, 'n platformspeletjie wat hulde bring aan die eienaardige en dikwels gekritiseerde speletjies van die CD-i-era.

Arzette se demonstrasie by PAX West 2023 het die toewyding en aandag aan detail gewys wat Fulkerson in die projek ingegooi het. Die speletjie vang die beeldmateriaal en meganika van die oorspronklike CD-i Zelda-speletjies getrou vas. Fulkerson, saam met retro-speletjie-kenners Limited Run, het die handgeverfde agtergronde, gedetailleerde sprites en selfs die berugte snitte wat deur baie verag is, noukeurig herbedink. Ten spyte van die negatiewe persepsie rondom die bronmateriaal, sien Fulkerson potensiaal in die oorspronklike speletjies, waardeer hul mengsel van lineêre en nie-lineêre vlakontwerpe en hul duidelike visuele styl.

Terwyl die nabootsing van retro-speletjies 'n gewilde genre geword het, staan ​​Arzette uit as een van die eerste pogings om die CD-i-ervaring na te boots. Fulkerson erken dat baie spelers dalk geen kennis dra van die speletjies wat Arzette geïnspireer het nie, maar glo dat die handgeverfde aksieplatform met sy bekoorlike en soms kaasagtige snitte deur enigiemand geniet kan word. Vir diegene wat vertroud is met die bronmateriaal, is daar Paaseiers en subtiele verwysings wat deur die speletjie versprei is, wat 'n ekstra laag genot byvoeg.

Alhoewel Fulkerson om wettige redes nie eksplisiet na die oorspronklike Zelda CD-i-speletjies kan verwys nie, omhels hy hul inspirasie terwyl hy daarna streef om 'n onafhanklike en unieke ervaring met Arzette te skep. Trouens, een van die oorspronklike kunstenaars van die CD-i Zelda-speletjies, Rob Dunlavey, het bygedra tot die wêreldkaart en vlakkuns in Arzette, wat die verband tussen die twee projekte ten toon stel.

Wat Arzette onderskei, is 'n ernstige poging om 'n era van speletjies wat baie verguis is, te laat herleef. Fulkerson se passie vir ondergewaardeerde speletjies en sy geloof in hul onbenutte potensiaal is duidelik in hierdie projek. Met Arzette hoop hy om te wys dat met tyd, hulpbronne en goeie speletjie-ontwerp selfs “slegte” speletjies in iets aangenaam en onvergeetlik omskep kan word.

