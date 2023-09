Xbox en Mastercard kondig Xbox Mastercard aan met belonings vir spelers

In 'n samewerking tussen Xbox, Barclays en Mastercard, is die Xbox Mastercard onthul as Xbox se eerste mede-handelsmerk-kredietkaart in die Verenigde State. Die kaart, wat geen jaarlikse fooi bevat nie, bied 'n reeks voordele wat ontwerp is om in die speletjiegemeenskap se behoeftes en voorkeure te voorsien.

Een van die sleutelkenmerke van die Xbox Mastercard is die geleentheid vir kaarthouers om belonings op kwalifiserende aankope te verdien. Spelers kan 5X kaartpunte verdien op kwalifiserende produkte binne die Microsoft Store, 3X kaartpunte op uitgesoekte stroomplatforms en eetafleweringsdienste, en 1X kaartpunte op ander alledaagse aankope. Boonop sal nuwe Game Pass-lede drie maande se Xbox Game Pass Ultimate ontvang nadat hulle hul eerste aankoop gedoen het.

Kaartlede kan kies uit vyf verskillende Xbox-geïnspireerde kaartontwerpe, en hulle het selfs die opsie om die kaart met hul Xbox-spelermerk aan te pas. Hierdie kenmerk stel spelers in staat om hul virtuele speletjie-ervarings saam te voeg met alledaagse transaksies, wat 'n naatlose verband tussen hul speletjie-passie en daaglikse aktiwiteite skep.

Benewens die belonings en aanpassingsopsies, bied die Xbox Mastercard ander voordele soos gratis aanlyn toegang tot kaartlede se FICO®-krediettelling, toegang tot eksklusiewe ervarings op com vir Mastercard-kaarthouers, en die sekuriteit en beskerming wat deur die Mastercard-netwerk gebied word, insluitend ID Theft Protection™, Zero Liability Protection, en Global Services vir noodhulp.

Barclays US Consumer Bank, 'n prominente kredietkaartuitreiker in die Verenigde State, het 'n vennootskap met Xbox en Mastercard aangegaan om hierdie unieke produk te ontwikkel. Die vrystelling van die Xbox Mastercard verteenwoordig 'n opwindende mylpaal in die voortgesette vennootskap tussen Mastercard en Microsoft. Die samewerking tussen die twee maatskappye is daarop gemik om die algehele spelervaring te verbeter en gamers te voorsien van innoverende, digitale eerste produkte.

Die Xbox Mastercard sal aanvanklik beskikbaar wees vir gekwalifiseerde Xbox Insiders in al 50 state vanaf 21 September. Die kaart sal geleidelik in 2024 aan die algemene publiek in die Verenigde State uitgerol word. Kwalifiserende Xbox Insiders kan aansoek doen vir die Xbox Mastercard deur die Xbox Insider Hub op hul Xbox-konsole of 'n Windows-rekenaar nadat hulle by die Xbox Mastercard Preview aangesluit het.

Met die bekendstelling van die Xbox Mastercard het Xbox-spelers nou 'n geleentheid om belonings te verdien en unieke ervarings te geniet terwyl hulle hul gunsteling tydverdryf geniet. Soos die dobbelbedryf voortgaan om te ontwikkel, bring vennootskappe soos hierdie toegevoegde waarde vir spelers en verbeter hulle algehele spelreis.

Bronne:

- Xbox draad

- Microsoft Advertensies

– Mastercard amptelike verklaring

Definisies:

– Xbox Insiders: 'n Gemeenskap van Xbox-gebruikers wat deelneem aan die toetsing en terugvoer gee vir opkomende kenmerke en produkte.

– Xbox Game Pass Ultimate: 'n Intekeningdiens wat toegang bied tot 'n groot biblioteek van Xbox-speletjies, insluitend Xbox Live Gold-lidmaatskap en toegang tot Xbox Game Pass vir rekenaar.

– Gamertag: 'n Unieke gebruikersnaam of alias wat deur Xbox-gebruikers gebruik word om hulself in aanlyn-multispelerspeletjies en verskeie Xbox-dienste te identifiseer.

– FICO® Krediettelling: 'n Krediettelling verskaf deur FICO, 'n data-ontledingsmaatskappy, wat 'n individu se kredietwaardigheid en finansiële gesondheid beoordeel.