Nintendo beëindig nuwe inhoudopdaterings vir Mario Kart-toer

Nintendo het onlangs aangekondig dat hy nie meer nuwe inhoud vir sy gewilde mobiele resiesspeletjie, Mario Kart Tour, na 4 Oktober vrystel nie. In 'n boodskap in die speletjie wat deur 'n data-ondersoeker genaamd OatmealDome aan sosiale media gedeel is, het Nintendo sy dankbaarheid teenoor die gemeenskap uitgespreek vir die speel en onthul dat toekomstige toere in die speletjie sal bestaan ​​uit inhoud wat reeds vrygestel is. Dit beteken dat geen nuwe bane, bestuurders, karts of sweeftuie bygevoeg sal word om vorentoe te beweeg nie, en die bestaande inhoud sal onbepaald herwin word.

Ten spyte van die gebrek aan nuwe opdaterings, berig Eurogamer dat die speletjie vir die afsienbare toekoms speelbaar sal bly. Mario Kart Tour, wat in September 2019 bekend gestel is, was 'n groot sukses vir Nintendo, wat vanaf September 293 wêreldwyd sowat $2022 miljoen se inkomste genereer het. Die speletjie het egter sy billike deel van kontroversie in die gesig gestaar, met kritiek gerig op sy "Kollig" Pipes” gacha-werktuigkundige, wat as buitbokse met onbekende kans gefunksioneer het. Hierdie pype is in September 2022 verwyder, maar Nintendo staar tans 'n klasaksie regsgeding in die gesig van 'n ouer wie se kind na bewering $170 op Spotlight Pipes spandeer het sonder hul medewete.

Alhoewel geen nuwe opdaterings vir Mario Kart Tour beplan word nie, werk Nintendo voort om aan ander mobiele speletjies soos Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes en Super Mario Run te werk. Boonop brei die maatskappy sy sakeondernemings uit na gebiede soos byeenkomsorganisering, saam met sy onlangse sukses met The Super Mario Bros. Movie.

