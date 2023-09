Nintendo sal ophou om nuwe inhoud by Mario Kart Tour-selfoonspeletjie by te voeg

Nintendo en speletjie-uitgewer DeNA sal vanaf 4 Oktober ophou om nuwe inhoud vir die gewilde mobiele speletjie Mario Kart Tour te skep. Hierdie stap dui daarop dat Nintendo dalk sy fokus weg van mobiele speletjies verskuif.

Om die speletjie se herdenking te vier, sal nuwe inhoud vrygestel word as deel van die Anniversary Tour vanaf 20 September. Na die Battle Tour se bekendstelling op 4 Oktober, sal Nintendo egter net ou inhoud vrystel. Die maatskappy het gesê: "Geen nuwe bane, jaers, karts of sweeftuie sal bygevoeg word na die Battle Tour wat 04/10/2023 begin nie." Nintendo het nie 'n verduideliking vir hierdie besluit verskaf nie, maar het die hoop uitgespreek dat spelers die speletjie sal aanhou geniet.

Mario Kart Tour was 'n beduidende sukses vir Nintendo, en het die tweede mees verdienste mobiele speletjie geword ná Fire Emblem Heroes. Met 230 miljoen aflaaie het dit ongeveer $243 miljoen se inkomste gegenereer. Mobiele speletjies het egter 'n relatief klein persentasie van Nintendo se algehele verdienste uitgemaak in vergelyking met mededingers soos Activision en Take-Two.

Ten spyte van Nintendo se beperkte sukses in die mark vir mobiele speletjies, het ander maatskappye voortgegaan om in hierdie sektor te belê. Sony beplan byvoorbeeld dat ongeveer 50% van sy speletjies teen 2025 op selfoon en rekenaar beskikbaar sal wees, met 20% van nuwe PlayStation-speletjies wat vir slimfone ontwikkel word. In die nastrewing van hierdie doelwit het Sony verlede jaar die PlayStation Studios Mobile Division bekendgestel.

Nintendo se besluit om die toevoeging van nuwe inhoud tot Mario Kart Tour te staak, weerspieël die uitdagings wat die maatskappy in die mobiele speletjiebedryf in die gesig gestaar het. Dit moet egter nog gesien word of hierdie stap 'n groter verskuiwing in Nintendo se algehele strategie beteken.

