Wetenskaplikes gebruik masjienleer om nuwe magneetmateriaal te voorspel sonder kritieke elemente

Wetenskaplikes by die Ames Nasionale Laboratorium het 'n masjienleermodel ontwikkel om nuwe magneetmateriaal te voorspel sonder om skaars elemente te gebruik. Hierdie innoverende benadering fokus op 'n materiaal se Curie-temperatuur, wat 'n meer volhoubare pad bied vir toekomstige tegnologiese toepassings.

Hoëprestasiemagnete, wat deurslaggewend is vir tegnologieë soos windenergie, databerging, elektriese voertuie en magnetiese verkoeling, bevat tradisioneel kritieke elemente soos kobalt en seldsame aardmateriaal. Hierdie materiale is egter in groot aanvraag en het beperkte beskikbaarheid. Om hierdie probleem aan te spreek, het die navorsers by Ames Nasionale Laboratorium daarop gemik om nuwe magnetiese materiale met verminderde kritieke materiale te ontwerp.

Masjienleer, 'n subset van kunsmatige intelligensie, het 'n deurslaggewende rol in hierdie navorsing gespeel. Die span het eksperimentele data en teoretiese modellering gebruik om hul masjienleeralgoritme op te lei. Curie-temperatuur, wat die maksimum temperatuur is waarteen 'n materiaal sy magnetisme behou, het gedien as 'n belangrike parameter in die voorspelling van nuwe magnetiese materiale.

Die ontwikkeling van die masjienleermodel was 'n poging om fundamentele wetenskap in die veld te benut. Deur die model met bekende magnetiese materiale op te lei, het die navorsers 'n verband vasgestel tussen elektroniese en atoomstruktuurkenmerke en Curie-temperatuur. Dit het die model in staat gestel om potensiële kandidaatmateriaal te voorspel.

Om die model te bekragtig, het die span gefokus op verbindings gebaseer op serium, sirkonium en yster. Die navorsers het hierdie materiaal suksesvol gesintetiseer en gekarakteriseer, en die masjienleermodel het hul Curie-temperatuur akkuraat voorspel. Hierdie suksesvolle uitkoms verteenwoordig 'n belangrike stap in die rigting van die skep van 'n hoë-deurset metode vir die ontwerp van nuwe permanente magnete.

Die gebruik van masjienleer in die ontdekking van nuwe magneetmateriaal bied 'n volhoubare en doeltreffende alternatief vir die tradisionele eksperimentele benadering. Deur tyd en hulpbronne te bespaar, baan hierdie benadering die weg vir die ontwikkeling van hoëprestasie-magnete wat oorvloedige huishoudelike komponente gebruik. Die navorsers by Ames Nasionale Laboratorium is daartoe verbind om fisika-ingeligte masjienleer vir 'n volhoubare toekoms te skryf.

