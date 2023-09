macOS Sonoma: Wat om te verwag van die nuutste weergawe van macOS

Apple het die vrystellingsdatum van macOS Sonoma, ook bekend as macOS 14, aangekondig wat op 26 September vir die publiek beskikbaar sal wees. Hierdie nuutste weergawe van macOS bring verskeie nuwe kenmerke wat die gebruikerservaring verbeter en dit meer soortgelyk aan iOS maak.

Een van die belangrikste opdaterings in macOS Sonoma is die byvoeging van lessenaarlegstukke, wat Mac-gebruikers in staat sal stel om hul rekenaars met nuttige en interaktiewe legstukke aan te pas. Hierdie kenmerk is wyd gewild op iOS-toestelle, en nou kan Mac-gebruikers dieselfde gerief en funksionaliteit geniet.

Videokonferensies het 'n noodsaaklike deel van ons lewens geword, en macOS Sonoma poog om hierdie ervaring met nuwe kenmerke te verbeter. Die bedryfstelsel sal skermdeelnutsgoed en 'n aanbieder-oorleg bekendstel, wat sprekers in staat sal stel om voor 'n gedeelde skerm rond te beweeg tydens video-oproepe.

Safari, die verstekblaaier in macOS, sal ook aansienlike opdaterings in Sonoma ontvang. Een van die noemenswaardige toevoegings is blaaierprofiele, wat gebruikers in staat stel om verskillende stelle boekmerke te skep en hul blaai-ervaring op grond van hul voorkeure aan te pas. Boonop sal soekfunksies in Safari meer reageer, wat gebruikers vinniger en meer akkurate resultate bied.

Om macOS Sonoma te installeer, benodig u 'n versoenbare toestel. Die vroegste modelle wat hierdie bedryfstelsel ondersteun, sluit die 2018 MacBook of Mac Mini, die 2019 iMac, die 2017 iMac Pro, die 2019 Mac Pro of die 2022 Mac Studio in. Dit is belangrik om te verseker dat jou toestel aan die minimum vereistes voldoen om die bygewerkte kenmerke en verbeterings wat Sonoma bied, te geniet.

Ten slotte, macOS Sonoma beloof om opwindende nuwe kenmerke en verbeterings aan Mac-gebruikers te bring. Met lessenaarlegstukke, verbeterde videokonferensie-vermoëns en 'n meer responsiewe Safari-blaaier, sal hierdie nuutste weergawe van macOS 'n beter gebruikerservaring en 'n nouer integrasie met iOS-toestelle bied.

Definisies:

– macOS: 'n Reeks bedryfstelsels wat deur Apple Inc. vir hul Macintosh-rekenaars ontwikkel is.

– Sonoma: Die kodenaam vir die nuutste weergawe van macOS, ook bekend as macOS 14.

– iOS: Die mobiele bedryfstelsel wat deur Apple Inc. ontwikkel is vir hul iPhone-, iPad- en iPod Touch-toestelle.

Bronne:

– Monica Chin, “macOS Sonoma kom op 26 September”, The Verge.