LG onthul 118-duim MAGNIT Mikro LED TV

LG het die Mikro LED TV-mark betree met sy jongste aanbod, die 118-duim MAGNIT. Hierdie nuwe TV is tans die naaste mededinger aan Samsung se The Wall 110-duim, wat sedert sy bekendstelling die mark oorheers het.

Die 118-duim LG MAGNIT beskik oor 'n 4K Mikro LED-paneel met 'n 120Hz-verversingsfrekwensie, 250-nit helderheid en HDR10 en HDR10 Pro-ondersteuning. Dit word aangedryf deur LG se Alpha 9-verwerker en loop op die maatskappy se WebOS-platform. Die TV bevat ook AirPlay 2 en Miracast-integrasie en twee 50-watt-luidsprekers vir 'n meeslepende klank-ervaring.

Die LG MAGNIT kom egter met 'n stewige prysetiket van $237,000, wat dit duurder maak as Samsung se 110-duim-aanbieding teen $149,999. LG het nog nie die beskikbaarheid van die TV aangekondig nie.

Benewens die MAGNIT, het LG ook die LG OLED M3-reeks bekendgestel, bestaande uit drie groottes: 77-duim, 83-duim en 97-duim. Hierdie OLED-TV's het 'n 4K-resolusie en 'n 120Hz-verversingsfrekwensie. Die uitstaande kenmerk van die OLED M3 is sy draadlose verbindingsoplossing, bekend as die Zero Connect-boks, wat die behoefte uitskakel dat kabels direk aan die TV gekoppel moet word.

Volgens LG is die OLED M3 die eerste verbruikers-TV wat intydse video- en oudio-oordrag teen tot 4K 120Hz deur sy draadlose verbindingsoplossing bied. Pryse en beskikbaarheid vir die OLED M3-reeks moet nog aangekondig word.

Bronne:

– Samsung The Wall Luxury 8K TV: Samsung Newsroom

– The Wall 110-duim Mikro LED TV: Samsung Newsroom

– LG onthul 118-duim MAGNIT Micro LED TV: LG Newsroom

– LG OLED M3: LG Nuuskamer