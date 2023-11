Chandrayaan 4 Missie om 3D-drukwerk op die maan te demonstreer

Nuwe besonderhede het na vore gekom oor die toekoms van Indië se Chandrayaan-maanprogram, wat lig werp op die land se planne vir ruimteverkenning. Tydens 'n aanbieding by die Indian Society of Geomatics en die Indian Society of Remote Sensing National Simposium 2023, het ISRO-voorsitter S Somanath die padkaart vir Indiese ruimteverkenning bekend gemaak. Hierdie padkaart sluit die komende Chandrayaan 4-missie in, wat die baanbrekende tegnologie van bykomende vervaardiging, ook bekend as 3D-drukwerk, op die maanoppervlak sal vertoon.

Die doel van die Chandrayaan 4-missie is om die vermoëns van In-Situ Hulpbronbenutting (ISRU), of Plaaslike Hulpbronbenutting (LRU) soos dit onderskeidelik in China en die VSA bekend staan, te ontwikkel. Deur 3D-druktegnologie te gebruik en plaaslik verkrygde maanregoliet as "ink" te gebruik, sal toekomstige maanverkenners gereedskap, onderdele, bakstene en selfs hele habitatte op die Maan kan produseer. Hierdie vooruitgang in tegnologie sal langtermyn menslike teenwoordigheid op die maan meer volhoubaar en koste-effektief maak.

Werk met 3D-druktegnologie op die Maan bring egter sy eie unieke uitdagings. Die drukkers moet herontwerp word om in die maan se lae swaartekrag-omgewing te funksioneer, uiterste temperatuurvariasies die hoof te bied en die skraal maanatmosfeer te weerstaan ​​wat deur hoë-energie-deeltjies van die Son gebombardeer word. Boonop hou die maanregoliet self 'n gevaar in, aangesien sy fyn en growwe deeltjies maklik krake en nate binnedring, wat moontlik skade aan personeel en toerusting kan veroorsaak.

Indië is nie alleen in sy strewe na 3D-druktegnologie op die maan nie. Beide China en die VSA het soortgelyke planne om hierdie tegnologie in hul Maanbasisprojekte te gebruik. Hierdie lande, saam met verskeie navorsingsinstellings, werk tans aan maniere om gesimuleerde maanregoliet te onttrek, te verwerk en te 3D-druk. China gaan 3D-drukwerk met sy Chang'e 8-missie in 2028 demonstreer, terwyl Indië se Chandrayaan 4-sending vir dieselfde jaar geskeduleer is.

Die toekoms van maanverkenning sal ongetwyfeld gevorm word deur die vooruitgang in 3D-druktegnologie. Aangesien lande dit beoog om ruimtestasies te vestig en mense op die maan te laat land, sal die vermoë om plaaslike hulpbronne te benut deurslaggewend wees vir volhoubaarheid, doeltreffendheid en langtermyn-teenwoordigheid op die aarde se hemelse buurman. Met elke missie en tegnologiese deurbraak kom die mensdom een ​​stap nader aan die bereiking van hierdie monumentale doelwitte.

