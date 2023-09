Israel se sentrale bank oorweeg dit om digitale sikkel uit te reik

Israel se sentrale bank, die Bank van Israel, ondersoek die moontlikheid om 'n digitale sikkel uit te reik om die land se betaalstelsels te verbeter. Terwyl die besluit om 'n digitale sikkel bekend te stel nog nie geneem is nie, bly die sentrale bank daartoe verbind om die grens van digitale geldeenhede te verskuif.

Die sentrale bank het in November 2021 begin navorsing doen en voorberei vir die moontlike uitreiking van 'n digitale sikkel, as 'n manier om 'n meer doeltreffende betaalstelsel te skep. Israel het aanvanklik oorweeg om 'n sentrale bank digitale geldeenheid (CBDC) aan die einde van 2017 uit te reik, en die onlangse fokus op 'n digitale sikkel is in lyn met globale neigings in gevorderde ekonomieë.

Amir Yaron, goewerneur van die Bank van Israel, het gesê dat die besluit om 'n digitale sikkel uit te reik, steeds oop is, soos in die meeste gevorderde ekonomieë. Die sentrale bank is egter daartoe verbind om aan die voorpunt van CBDC-verkenning te bly en pogings te ondersteun om betalingsstelsels en die finansiële stelsel as geheel te moderniseer.

Israel se sentrale bank het reeds met sy eweknie in Hongkong en die Bank vir Internasionale Skikkings saamgewerk aan die Sela-projek. Hierdie projek het die haalbaarheid van 'n kleinhandel-CBDC gedemonstreer, wat toeganklikheid, mededinging en robuuste kuberveiligheid kombineer, terwyl die voordele van fisiese kontant bewaar word.

'n Digitale sikkel kan mededinging in Israel se finansiële stelsel verbeter, wat tans deur 'n paar groot banke en instellings oorheers word. Adjunk-goewerneur Andrew Abir het die behoefte aan 'n gelyke speelveld beklemtoon wat nuwe toetreders in staat stel om finansiële produkte aan te bied. Die onlangse verhoging in rentekoerse het die beperkinge van bestaande banke beklemtoon om koersverhogings na kliënte se saldo's deur te gee, wat tot openbare ontevredenheid gelei het.

Die Bank van Israel erken die vinnige digitalisering van die ekonomie en sien die potensiële voordele van 'n digitale sikkel. As dit geïmplementeer word, beoog die sentrale bank om privaatheid in digitale transaksies te prioritiseer, om ten minste dieselfde vlak van privaatheid as bestaande digitale betaalmetodes te verseker.

Terwyl die besluit oor 'n digitale sikkel nog afgehandel moet word, ondersoek die Bank van Israel aktief die moontlikhede en bly aan die voorpunt van CBDC-navorsing en -ontwikkeling.

