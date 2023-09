Israel se sentrale bank oorweeg dit om digitale sikkel uit te reik om betalingstelsels te moderniseer

Israel se sentrale bank, die Bank van Israel, gaan vorentoe met planne om 'n digitale sikkel in te stel om die land se betaalstelsels te verbeter. Alhoewel die bank nog nie 'n finale besluit moet neem oor of hy 'n digitale sikkel wil bekendstel nie, bly hy daartoe verbind om aan die voorpunt van digitale geldeenheidverkenning te bly en pogings te ondersteun om betalingsstelsels en die finansiële stelsel as geheel te bevorder.

Die Bank van Israel doen sedert November 2021 navorsing en voorbereiding vir die moontlike uitreiking van 'n digitale sikkel. Die behoefte aan 'n meer doeltreffende betalingstelsel het hierdie inisiatief aangedryf, aangesien die bank die potensiële voordele van 'n sentrale bank digitale geldeenheid (CBDC) erken het. ) so vroeg as 2017.

Amir Yaron, goewerneur van die Bank van Israel, het beklemtoon hoe belangrik dit is om tred te hou met die digitalisering van die ekonomie en om die gaping met ander gevorderde ekonomieë te verklein. Hy het ook beklemtoon dat indien Israel 'n digitale sikkel sou instel, dit die handhawing van privaatheidsvlakke sal prioritiseer wat vergelykbaar is met of moontlik hoër is as dié wat deur bestaande digitale betaalmetodes aangebied word.

Adjunk-goewerneur Andrew Abir het die potensiaal uitgelig vir 'n digitale sikkel om meer mededinging in Israel se finansiële stelsel in te voer, wat tans deur 'n paar groot banke en instellings oorheers word. Deur 'n gelyke speelveld te bied, kan 'n CBDC nuwe marktoetreders in staat stel om finansiële produkte en dienste aan te bied.

Die Bank of Israel se Sela-projek, uitgevoer in samewerking met die Hongkongse Monetêre Owerheid en die Bank vir Internasionale Skikkings, het die haalbaarheid van 'n kleinhandel-CBDC getoon. Hierdie projek fokus op die kombinasie van toeganklikheid, mededinging en kuberveiligheidsmaatreëls terwyl die voordele van fisiese kontant behou word.

Die sentrale bank se oorweging van 'n digitale sikkel kom in reaksie op die openbare vraag na 'n regverdiger finansiële stelsel. Die onlangse styging in rentekoerse het die behoefte aan verhoogde mededinging beklemtoon, aangesien kommersiële banke nie koersverhogings ten volle na hul kliënte se saldo's deurgegee het nie, wat tot openbare terugslag gelei het.

Ten slotte, terwyl die Bank van Israel nog nie 'n vaste besluit geneem het oor die uitreiking van 'n digitale sikkel nie, streef dit aktief na die verkenning en ontwikkeling van 'n digitale geldeenheid om betalingsstelsels te moderniseer en 'n meer mededingende finansiële landskap in die land te bevorder.

