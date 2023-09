Apple-kliënte staar £20 ekstra heffing te staan ​​vir iPhone-laaipoortverandering

Apple gaan die laaipoort en kabels op sy iPhones vir die eerste keer in 11 jaar verander om aan EU-regulasies te voldoen. Die wet van die Europese Unie vereis dat alle fone die USB-C-standaard moet gebruik, en daar word van Apple verwag om hierdie standaard in sy komende iPhone-modelle aan te neem. Hierdie verandering kom egter met 'n koste vir kliënte.

Die nuwe laaikabel sal onversoenbaar wees met die huidige laaistene wat baie iPhone-eienaars gebruik. Gevolglik sal nuwe iPhone-eienaars moontlik 'n £19.99-kragadapter apart moet koop. Hierdie bykomende uitgawe dra by tot die reeds hoë koste van die nuutste iPhone-modelle, met die iPhone 15 wat naby £2,000 is.

Apple se besluit om nie meer kragadapters by nuwe iPhones in te sluit nie, is ’n poging om elektroniese vermorsing te verminder. Dit beteken egter dat kliënte wat vanaf ouer modelle opgradeer, sal vind dat hul bestaande adapters nie met die nuwe toestelle werk nie. Hierdie verandering kan tot frustrasie lei, aangesien die ouer USB-standaard steeds wyd gebruik word.

Om hierdie probleem aan te spreek, moedig Apple glo sy winkelpersoneel aan om muuradapters saam met die nuwe iPhones te verkoop. Die maatskappy het reeds sy nuutste iPads en skootrekenaars na USB-C-verbindings oorgeskakel, en die iPhone is die volgende toestel wat hierdie verandering ondergaan.

Die USB-C-poort bied vinniger laaispoed en data-oordragte in vergelyking met die ouer USB-A-poort. Terwyl baie mense se ouer iPhone-laaiadapters die USB-A-poort gebruik, word verwag dat die nuwe iPhones 'n kabel met die USB-C-standaard aan albei kante sal insluit.

Ten spyte van die potensiële ongerief en bykomende koste vir kliënte, pas Apple hierdie laaipoortverandering wêreldwyd toe. Teen die einde van volgende jaar moet alle fone wat in die Europese Unie verkoop word, die USB-C-standaard aanvaar.

Ontleders bespiegel dat hierdie verandering iPhone-verkope kan beïnvloed, aangesien voornemende kopers hul opgraderings kan vertraag. Die prys van die goedkoopste iPhone 15-modelle sal na verwagting op £849 bly, maar ontleders voorspel dat die duurder “Pro”-modelle prysstygings sal sien.

In die algemeen kan Apple se besluit om te voldoen aan EU-regulasies rakende die laaipoortverandering uitdagings vir kliënte inhou, maar dit strook met wêreldwye pogings om toestelverbindings te standaardiseer.

Definisies:

– USB-C: Die USB-C (of USB Type-C) is 'n universele standaard vir laai en data-oordrag wat vinniger snelhede bied in vergelyking met die ouer USB-A-standaard.

– USB-A: Die USB-A is die standaard USB-poort wat wyd gebruik is vir laai en data-oordrag in rekenaars, motors en laaiadapters.

