Ontsluit verborge kenmerke in iMessage om spesiale tekste te stuur

Het jy al ooit gewens dat jy meer as net 'n gewone boodskap op jou iPhone se iMessage-toepassing kon stuur? Wel, dit blyk dat daar 'n versteekte spyskaart is propvol slim kenmerke wat jy dalk gemis het.

Een van die beste truuks wat in iMessage versteek is, is die vermoë om 'n ontploffende boodskap te stuur wat die skerm van die ontvanger se foon oorstroom. Stel jou hul verbasing voor wanneer jou boodskap hul hele skerm vul! Maar dit is nie al nie – daar is ander soorte spesiale teks wat jy ook kan stuur.

Volgens Apple kan jy in die Messages-toepassing 'n enkele boodskap met 'n borrel-effek animeer of die hele boodskapskerm met 'n volskerm-effek soos ballonne of konfetti vul. Jy kan selfs 'n persoonlike boodskap stuur met onsigbare ink wat vaag bly totdat die ontvanger swiep om dit te openbaar.

So, hoe ontsluit jy hierdie versteekte spyskaart? Dis eenvoudig. Tik net die boodskap uit wat jy wil stuur, soos 'n ketting emosiekone, en in plaas daarvan om die Stuur-ikoon te tik, druk en hou dit eerder. Voila! 'n Geheime spyskaart sal verskyn met verskeie opsies waaruit jy kan kies.

Die Skerm-oortjie in die versteekte kieslys laat jou toe om 'n ontploffende boodskap te stuur wat die ontvanger se foon met jou teks oorstroom. Maar daar is ook ander opsies wat die moeite werd is om te ondersoek. As jy Slam of Loud kies, sal die boodskap vir die ontvanger uitspring, terwyl Gentle beteken dat die boodskap "saggies" sal aankom.

Die nuttigste kenmerk onder hierdie verborge opsies word Invisible Ink genoem. Dit versteek die boodskap vir beide jou en die ontvanger totdat dit met 'n swiep van jou vinger geopenbaar word. Dit kan jou gesprekke teen gierige oë beskerm en jou selfs in staat stel om TV- of fliekbederf veilig in 'n groepklets te bespreek.

Met hierdie verborge kenmerke in iMessage kan jy 'n bietjie ekstra flair en verrassing by jou boodskappe voeg. So gaan voort en begin om die versteekte spyskaart te verken - jy sal dalk 'n paar ander truuks en verrassings langs die pad vind!

Bronne:

- Appel