Apple onthul iPhone 15: kenmerke, pryse en vrystellingsdatum

Apple het onlangs sy langverwagte iPhone 15-reeks onthul tydens 'n spesiale geleentheid by die Steve Jobs-teater in Cupertino, Kalifornië. Die nuwe iPhone 15-modelle sal op 22 September in Aotearoa (Nieu-Seeland) vrygestel word, met pryse vanaf NZ$1649 vir die standaardmodel, NZ$2099 vir die Pro en $2499 vir die Pro Max.

Tydens die geleentheid het Apple ook die nuutste Apple Watch-modelle onthul, wat 'n nuwe gebarebeheerfunksie het. Met hierdie kenmerk kan gebruikers verskeie funksies verrig deur hul duim en wysvinger saam te tik.

Interessant genoeg is die iPhone 15-reeks met dieselfde basispryse as die vorige iPhone 14-reeks in die VSA bekendgestel. In Nieu-Seeland is die basis iPhone 15 egter NZ$50 hoër as die iPhone 14 geprys. Die iPhone 15 Pro se bekendstellingsprys is NZ$100 meer as die iPhone 14 Pro, en die nuwe Plus- en Pro Max-modelle het 'n bekendstellingsprysverhoging beleef van NZ$300 vergeleke met verlede jaar se modelle.

Een noemenswaardige kenmerk van die iPhone 15-reeks is die bekendstelling van USB-C-poorte vir laai. Hierdie stap kom nadat die Europese Unie wetgewing aanvaar het wat vereis dat alle klein toestelle, insluitend slimfone, USB-C-laai gebruik teen 2024. Met hierdie verandering kan dieselfde koord wat iPhones laai ook die meeste moderne Android-fone en ander toestelle laai. Boonop maak dit omgekeerde laai moontlik, wat beteken dat gebruikers bykomstighede soos hul AirPods-tas direk vanaf hul iPhone kan herlaai.

Wat kleure betref, sal die iPhone 15-standaard- en Plus-modelle in pienk, geel, blou, groen en swart beskikbaar wees. Die iPhone 15 Pro en Pro Max-modelle bied swart, wit, blou en natuurlike titanium-opsies. Anders as sommige vergelykbare Android-fone, het die standaard iPhone 15-modelle egter nie 'n altyd-aan-skerm of 'n 120Hz-skerm nie.

Die iPhone 15 Pro-modelle kom met 'n liggewig en robuuste titanium-omhulsel wat die vlekvrye staal wat in vorige modelle gebruik is, vervang. Boonop is die dempskakelaar aan die kant van die foon vervang met 'n programmeerbare aksieknoppie.

In die algemeen bied die iPhone 15-reeks nuwe kenmerke, hoër pryse vir sommige modelle en die gerief van USB-C-laai. Met hul indrukwekkende spesifikasies en opgedateerde ontwerpe, trek hierdie nuwe iPhones sekerlik die aandag van Apple-entoesiaste en tegnologie-liefhebbers.

Bronne:

– Apple – YouTube