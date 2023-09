Spigen Leaks Nuwe Apple iPhone-kenmerk: Die konfigureerbare aksieknoppie

Vroeër vandag het die vervaardiger Spigen 'n dapper stap gemaak deur 'n hoogs verwagte nuwe kenmerk van die komende Apple iPhone tydens die maatskappy se grootse onthullingsgeleentheid uit te lek. In 'n tweet het Spigen 'n beeld vertoon van 'n iPhone wat onder een van hul omhulsels versteek is, wat die teenwoordigheid van die konfigureerbare Action Button onthul.

Die konfigureerbare Action Button is die afgelope maande die onderwerp van talle gerugte en bespiegelings. Anders as die vaste-funksie-dempskakelaar wat op vorige iPhone-modelle gevind is, sal die Action Button gebruikers toelaat om sy funksionaliteit aan te pas om hul voorkeure te pas.

Spigen se tweet bevestig nie net die bestaan ​​van die Action Button nie, maar laat ook vrae ontstaan ​​oor Apple se reaksie op hierdie lekkasie. Apple is bekend vir sy streng sekuriteitsmaatreëls en pogings om sy opkomende produkte onder die knie te hou. Dit moet nog gesien word hoe die maatskappy op Spigen se stunt gaan reageer.

Terwyl gerugte voorgestel het dat die Action Button slegs op die hoër-end iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max-modelle beskikbaar sal wees, spesifiseer Spigen se tweet nie watter iPhone-model op die beeld vasgelê is nie. Dit het bespiegelings aangevuur dat die kenmerk ook na ander modelle kan uitbrei, soortgelyk aan die insluiting van die Dynamic Island in al vier modelle vanjaar.

As jy belangstel om na Apple se grootse onthullingsgeleentheid te kyk, kyk gerus na ons omvattende gids. Ons sal ook regstreekse opdaterings verskaf oor al die nuus en aankondigings soos dit gebeur.

Definisies:

– Konfigureerbare aksieknoppie: 'n Nuwe kenmerk op die komende Apple iPhone wat gebruikers in staat stel om die funksionaliteit daarvan aan te pas.

– Spigen: 'n Gewilde houer wat bekend is vir die vervaardiging van slimfoonhouers van hoë gehalte.

– Dinamiese eiland: 'n Eienskap wat in vorige iPhone-modelle bekendgestel is wat aanpasbare legstukke en toepassingikone op die tuisskerm bied.

Bron: Hierdie artikel is 'n herskryf gebaseer op die oorspronklike artikel van GSM Arena.