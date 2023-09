Wat om te verwag van Apple se iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

Apple se komende iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max sal dieselfde bergingskapasiteit-opsies behou as hul voorgangers, die iPhone 14 Pro-modelle. Volgens die Taiwanese navorsingsfirma TrendForce sal beide die iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max beskikbaar wees in 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB-bergingsvariante.

Daarbenewens stel die navorsingsfirma voor dat die iPhone 15 Pro-modelle 'n verhoogde RAM-kapasiteit van 8 GB sal hê, in vergelyking met 6 GB in die iPhone 14 Pro-modelle. Hierdie hupstoot in RAM kan verbeterde werkverrigting tot gevolg hê, veral wanneer dit by multitasking kom. Aan die ander kant word verwag dat die onderste iPhone 15- en iPhone 15 Plus-modelle 6 GB RAM sal hê.

TrendForce voorspel dat die iPhone 15 Pro by $999 sal begin, dieselfde as die beginprys vir die iPhone 14 Pro. Hulle verwag egter dat die iPhone 15 Pro Max 'n beginprys van $1,199 100 sal hê, wat 'n verhoging van $14 verteenwoordig vanaf sy voorganger, die iPhone XNUMX Pro Max.

Ander gerugte kenmerke vir die iPhone 15-reeks sluit 'n USB-C-poort en die Dynamic Island in, met bykomende opgraderings wat vir die Pro-modelle verwag word, soos 'n titaniumraam, aanpasbare aksieknoppie, A17 Bionic-skyfie, Wi-Fi 6E-ondersteuning, en 'n periskooplens wat tot 6x optiese zoom op die iPhone 15 Pro Max kan.

Apple sal die iPhone 15-reeks amptelik onthul tydens 'n geleentheid wat geskeduleer is vir Dinsdag, 12 September, om 10:XNUMX Stille Oseaan-tyd. Die geleentheid sal regstreeks op YouTube, Apple se webwerf en die Apple Events-toepassing vir Apple TV uitgesaai word.

Bronne: TrendForce

Definisies: RAM – Random Access Memory

USB-C-poort – 'n Universele verbindingstandaard vir laai en data-oordrag

Dynamic Island – 'n Tegnologie wat die vertoon van aanpasbare virtuele knoppies op 'n iPhone se skerm moontlik maak

Titaanraam - 'n Strukturele komponent van die telefoon se ontwerp gemaak van titanium, bekend vir sy duursaamheid

A17 Bionic-skyfie - 'n Eie stelsel-op-'n-skyfie wat deur Apple ontwerp is vir verbeterde werkverrigting en kragdoeltreffendheid

Wi-Fi 6E – Die nuutste weergawe van die Wi-Fi-standaard, wat vinniger snelhede en groter kapasiteit bied

Periskooplens - 'n Soort telefotolens wat 'n prisma gebruik om groter optiese zoom te verkry sonder om die dikte van die foon te vergroot