iPhone 15 Pro gerugte: berging en prysbesonderhede onthul

Volgens 'n navorsingsnota van ontleders by TrendForce, sal die komende iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max met dieselfde 128 GB-bergingskapasiteit begin as hul voorgangers, die iPhone 14 Pro-reeks. In teenstelling met vorige gerugte, lui die verslag dat die iPhone 15 Pro teen $999 geprys sal word, onveranderd van die iPhone 14 Pro, terwyl die iPhone 15 Pro Max 'n prysverhoging van $100 sal sien, vanaf $1199.

TrendForce se inligting weerspreek vroeëre verslae wat voorgestel het dat beide modelle 'n prysverhoging sou sien. Dit bly egter in ooreenstemming met die bewering dat beide toestelle met 128 GB berging sal begin. Boonop ontken die verslag 'n vorige gerug dat die iPhone 15 Pro in 'n nuwe 2TB-konfigurasie beskikbaar sou wees, en verklaar dat die bergingsopsies op 1TB maksimum sal wees.

Ander ontleders het die prysverhoging toegeskryf aan die insluiting van 'n titanium-onderstel en 'n nuwe periskoopkamera op die iPhone 15 Pro Max. TrendForce onthul ook dat die iPhone 15 Pro-modelle 8 GB RAM sal insluit, 'n opgradering van die 6 GB wat in die iPhone 14 Pro gevind word.

Terwyl sommige gehoop het op 'n toename in basisberging tot 256 GB, dui hierdie nuwe verslag daarop dat dit dalk nie die geval is nie. Apple se komende geleentheid, “Wonderlust,” gaan al die besonderhede oor die iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max onthul, so dit sal nie lank duur voordat ons bevestiging van hierdie gerugte het nie.

Bronne:

– TrendForce-navorsingsnota ontleed deur 9to5Mac