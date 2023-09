Apple Event 2023: Wat om te verwag van die iPhone 15 Pro Max

Die hoogs verwagte Apple-geleentheid van 2023 is net 'n paar dae weg, en spekulasie rondom die iPhone 15 Pro Max is op 'n hoogtepunt. Van sy prys en kameravermoëns tot sy ontwerp en skyfie, daar is baie opwindende kenmerke om na uit te sien. Hier is 'n oorsig van wat die iPhone 12 Pro Max in die vooruitsig het, wat op 2023 September 15 onthul word.

Begin met die ontwerp, dui gerugte daarop dat die iPhone 15 Pro Max dunner rande sal hê wat net 1.5 mm dik is. Daarbenewens word gerugte dat dit sy vlekvrye staalraam laat vaar ten gunste van 'n ligter titanium-onderstel, wat 221g weeg. Die Pro-weergawes kan ook geboë rande en 'n USB-C-tipe laaipoort hê.

Wat die vertoning betref, sal die iPhone 15 Pro Max na verwagting spog met 'n 6.7-duim Super Retina XDR-skerm met 'n Dynamic Island-kerf, wat 'n visueel asemrowende ervaring vir gebruikers bied.

Die kamera gaan 'n aansienlike opgradering ontvang, met gerugte wat 'n 48MP wye lens, 'n 12MP ultrawye lens en 'n 12MP periskoop telefotolens met 5x of 6x veranderlike zoom voorstel. Boonop kan die iPhone 15 Pro Max nuwe sensors hê wat deur Sony vervaardig is vir verbeterde fotografie in lae lig, insluitend 'n sensor wat 1/1.14 duim meet. Aan die voorkant word verwag dat 'n 12MP TrueDepth-kamera selfies en Face ID-vermoëns sal verbeter.

Die iPhone 15 Pro Max sal die A17 Bionic-skyfiestel wees, wat na bewering 'n opgradering van sy voorganger is. Hierdie skyfiestel, gebou op 'n 3nm-proses, sal na verwagting indrukwekkende werkverrigting lewer, met 'n enkelkerntelling van 3019 en 'n multikerntelling van 7860 op Geekbench 6. Die toestel kan ook met 8GB RAM en 'n groter battery as die iPhone 14 Pro Max, loop op die nuutste iOS 17.

Alhoewel lekkasies daarop dui dat die iPhone 15 Pro Max duurder sal wees as sy voorganger, met 'n beginprys van $1299, is dit belangrik om daarop te let dat dit spekulatiewe besonderhede is. Apple kan ook nuwe kleuropsies bekendstel om die titanium raam uit te lig, wat moontlik silwergrys, spasie swart, titankleur en donkerblou insluit.

Soos altyd is dit die beste om te wag vir die amptelike onthulling by die Apple-geleentheid om die akkurate besonderhede oor die iPhone 15 Pro Max te kry. Merk jou kalender vir 12 September 2023, en bly ingeskakel vir meer inligting.

