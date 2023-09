Nuwe iPhone 15 wat onthul word: wat om te verwag

Apple gaan sy nuutste vlagskip-slimfone onthul tydens sy bekendstellingsgeleentheid genaamd “Wanderlust”. Die tegnologiereus sal die nuwe iPhone 15 en iPhone 15 Pro onthul, wat verlede jaar se iPhone 14-modelle bywerk. Die geleentheid kom op 'n deurslaggewende oomblik vir Apple, met die wêreldwye vraag na nuwe slimfone op sy laagste in 'n dekade. Die iPhone-vervaardiger sal die geleentheid by die Steve Jobs-teater by Apple Park in Kalifornië aanbied. Die hoofnota sal regstreeks op YouTube uitgesaai word.

Die iPhone 15 sal na verwagting op Vrydag, 22 September vrygestel word, met voorafbestellings wat op 15 September begin. Apple sal waarskynlik twee modelle van die iPhone 15 Pro bekendstel - een gewone grootte model met 'n 6.1-duim-skerm en 'n groter iPhone 15 Pro Max met 'n 6.7-duim-skerm. Die iPhone 15 en iPhone 15 Plus, effens minder kragtige slimfone, word ook verwag.

Die nuwe iPhone 15 sal na verwagting 'n opgegradeerde mikroskyfie hê, die A17 Bionic, wat 'n meer doeltreffende verwerker sal bied en die batterylewe sal verbeter. Die Pro-modelle sal gebou word met 'n titanium raam vir ligter en duursame toestelle. Daar word gerugte dat alle iPhone 15-modelle 'n aanpasbare skerm het met 'n ponsgat-kamera aan die bokant van die telefoon, wat wegdoen met die "kerf"-ontwerp.

Die kamera-opgraderings sal na verwagting 'n fokuspunt van die bekendstelling van die iPhone 15 wees. Die intreevlakmodelle sal 'n kragtiger wye kamera hê, terwyl die Pro-modelle 'n "periskoop"-kameralens kan insluit vir verbeterde zoemvermoëns. Daarbenewens kan die dempknoppie aan die kant van die foon vervang word met 'n programmeerbare "aksie"-knoppie.

Die nuwe iPhone 15 sal ook 'n USB-C-laaikabel gebruik, soos vereis deur 'n EU-wet om laaiers te standaardiseer en e-afval te bekamp. Die nuwe kabel kan ouer kabels nutteloos maak om te laai. Daar word ook verwag dat Apple Watch Series 9 vrygestel sal word, tesame met moontlike opdaterings aan die Apple Watch Ultra en AirPod-koptelefoon.

Geen prysinligting vir die iPhone 15 is nog vrygestel nie.

Bronne: Bloomberg, Nikkei, Apple