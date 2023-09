Apple het pas sy hoogs verwagte nuwe reeks produkte vir 2023 aangekondig, insluitend die iPhone 15, Apple Watch Series 9 en AirPods Pro 2 met USB-C-laai. Die iPhone 15 het 'n oorskakeling na USB-C en 'n uitgebreide kamerazoom vir sy Pro-model. Die maatskappy hoop dat hierdie nuwe aanbiedinge kliënte sal lok om die onlangse daling in sy aandeelprys op te gradeer en om te keer.

Die gewone en plus-grootte weergawes van die iPhone 15 behou die ontwerpelemente van die vorige modelle, insluitend aluminium kante en glas agter- en voorkante. Hulle het egter nou nuwe kontoerrande en 'n kleiner "dinamiese eiland"-uitsny aan die bokant van die skerm. Die dubbelkamerastelsel is aansienlik verbeter, met 'n 48-megapixel hoofsensor en 'n 2x optiese zoom.

Die nuwe modelle spog ook met skerms wat twee keer so helder is, wat beter leesbaarheid buite moontlik maak. Nog 'n noemenswaardige kenmerk is die bekendstelling van die USB-C-poort, wat laai en versoenbaarheid met 'n reeks toestelle moontlik maak. Die fone is toegerus met die A16-skyfie en sal op 22 September in winkels beskikbaar wees, vanaf £799 ($799) vir die iPhone 15 en £899 ($899) vir die iPhone 15 Plus.

Die hoë-end iPhone 15 Pro- en 15 Pro Max-modelle kry vanjaar die meeste opgraderings, insluitend kleiner rande, matte agterglas en titanium-kante vir verbeterde duursaamheid en ligter gewig. Die dempskakelaar is vervang met 'n aksieknoppie wat verskeie funksies kan verrig. Hierdie modelle het ook die A17 Pro-skyfie vir verbeterde werkverrigting, vinniger USB-C-poorte en beter kameras. Die iPhone 15 Pro Max, in die besonder, kom met 'n 12MP telefoto-kamera wat 'n 5x optiese zoom bied, soortgelyk aan Samsung- en Google-fone.

Apple het ook die Apple Watch Series 9 en die Ultra 2 bekendgestel. Die Series 9 behou die bekende ontwerp terwyl dit 'n nuwe S9-skyfie bied vir vinniger verwerking en 'n helderder skerm. Die Ultra 2, aan die ander kant, beskik oor 'n selfs helderder skerm van 3,000 95 nit en 'n omhulsel gemaak van 399% herwonne titanium. Albei modelle sal beskikbaar wees vanaf £399 ($9) vir die Apple Watch Series 799 en £799 ($2) vir die Watch Ultra Series XNUMX.

In die algemeen toon Apple se nuutste produkreeks verbeterings in werkverrigting, ontwerp en volhoubaarheid. Hierdie nuwe aanbiedinge sal op 22 September in winkels verskyn, en Apple hoop dat dit die belangstelling van die klante sal laat herleef en sy markposisie sal versterk.

Bronne:

- Bronartikeltitel: Apple kondig iPhone 15 en iPhone 15 Pro aan met USB-C en kamerazoomversterking

– Bronartikeltitel: Apple kondig Apple Watch Series 9 en Ultra 2-slimhorlosies aan